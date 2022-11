Infortunio Dragowski, video choc Verona Spezia/ Caviglia si piega, addio Mondiali…

Infortunio choc per Bartlomiej Dragowski che vede così sfumare il sogno Mondiale. Durante Verona-Spezia il portiere è stato coinvolto in uno scontro con Kevin Lasagna nel quale ha avuto la peggio. Era il 39′ del primo tempo della partita al Bentegodi, quando si è scontrato con l’attaccante gialloblù. La sua caviglia si è piegata in modo innaturale, riportando un grave infortunio. Dragowski è scoppiato in un pianto disperato prima di chiedere il cambio. Le immagini mostrano come i giocatori di entrambe le squadre abbiano assistito alla scena sotto choc.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Matic salva Mourinho!

Sul terreno di gioco sono accorsi i sanitari che hanno portato via l’ex portiere della Fiorentina, mentre i tifosi allo stadio gli dedicavano un lungo applauso. Anche l’allenatore del Verona, Bocchetti, è andato a consolarlo. Dragowski era stato convocato dal commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz, ma con ogni probabilità sarà costretto a saltare il Mondiale. Dalle immagini e dalla disperazione del portiere, oltre che dei suoi compagni, si ha l’impressione che l’infortunio sia proprio grave.

DIRETTA/ Verona Spezia (risultato finale 1-2): Nzola la ribalta nella ripresa!

INFORTUNIO DRAGOWSKI: VIA IN AMBULANZA

Bartlomiej Dragowski si aggiunge così alla lunga lista di giocatori costretti a saltare il Mondiale a causa di un infortunio (come Maignan del Milan, Pogba della Juventus e Kante del Chelsea). Questo infortunio però arriva ad una settimana dal Mondiale, quindi brucia ancor di più per il diretto interessato. Sarà difficile, praticamente impossibile per il portiere dimenticare la dinamica. Uscita bassa fuori area del portiere, complice anche il fatto che l’ultimo compagno di squadra lascia praticamente andare Lasagna, fiducioso del vantaggio del portiere, che però si lancia in scivolata. Da qui l’impatto tra la sua caviglia e il piede di Lasagna, terribile. Lui urla e mette le mani sulla gamba dal dolore, Gyasi si tiene le mani tra i capelli, disperato anche lui. Cala il gelo allo stadio, rotto poi dagli applausi con cui viene accompagnata la sostituzione di Dragowski, portato via dallo stadio in ambulanza.

Diretta/ Monza Salernitana (risultato finale 3-0): palo e poker sfiorato da Ranocchia

L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali. Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf — I Gigi 78 I (@Vicidominus) November 13, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA