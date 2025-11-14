Preoccupazione per un infortunio Dumfries con la nazionale. Può essere a rischio il derby contro il Milan

Infortunio Dumfries, le condizioni dell’esterno olandese

La pausa nazionali continua a creare problemi per le squadre di club, e in particolare quelle di Serie A, che vedono numerosi dei loro giocatori doversi fermare per un lungo periodo per problemi fisici da cui sono colpiti durante partite o allenamenti che in molti casi hanno anche poco valore da un punto di vista sportivo. L’ultima notizia che arriva dai vari ritiri è quella dell’infortunio Dumfries che rischia di far saltare all’esterno olandese l’importantissimo match contro il Milan che potrebbe essere un grosso punto di svolta per le stagioni di entrambe le squadre milanesi.

Secondo quanto filtra dal ritiro degli orange infatti il giocatore nerazzurro avrebbe sentito un fastidio alla caviglia dal momento del suo arrivo che avrebbe costretto Koeman a fargli fare un lavoro personalizzato in questi primi giorni e a lasciarlo in panchina nella sfida di ieri contro la Polonia. Il fastidio non è diminuito e per questo oggi farà ritorno a Milano per poi immediatamente avviare un percorso di fisioterapia in quel di Appiano Gentile in modo da tornare disponibile e al top della forma per il derby, verrà poi sottoposto anche ad ulteriori esami ma la situazione non preoccupa esageratamente i medici nerazzurri.

Infortunio Dumfries, gli assenti in casa Inter

L’infortunio Dumfries sarebbe solo il terzo della stagione nerazzurra, un numero considerevolmente inferiore rispetto a quelli delle rivali, su tutte Milan e Napoli, Cristian Chivu e i nerazzurri poi sono stati bravi a sopperire alle assenze di Thuram e Mkhitaryan grazie al lavoro del tecnico e ai sostituti messi a disposizione dalla società. Rispetto allo scorso anno dove le seconde linee non sempre sono state in grado di prendere il posto dei titolari infatti, Bonny ed Esposito non hanno fatto per niente rimpiangere il francese e anzi sono stati spesso decisivi.

La mancanza di Dumfries nel derby, qualora dovesse essere confermata, sarebbe molto pesante per la squadra nerazzurra visto che proprio la fascia destra è quella che sembra più scoperta nonostante i movimenti di mercato che la società ha concluso per dare una vera alternativa all’olandese. Luis Henrique si sta infatti rivelando fino a questo punto il peggior acquisto del mercato nerazzurro, se non di addirittura tutta la Serie A, e le sue prestazioni sottotono hanno portato ad una evidente bocciatura nella sfida contro la Lazio quando Chivu ha preferito inserire il mancino Carlos Augusto al posto di Dumfries.