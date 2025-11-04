Gli esiti degli esami sull'infortunio Dybala evidenziano una lesione, lungo lo stop previsto per l'argentino

Infortunio Dybala, l’esito degli esami e i tempi di recupero

Nella mattinata di oggi la Roma ha reso noto l’esito degli esami strumentali sostenuti dal trequartista argentino dopo lo stop subito nella sfida contro i rossoneri di domenica nel momento successivo al calcio di rigore tirato e parato da Maignan, in maniera simile a quello subito da De Bruyne contro l’Inter. L’infortunio Dybala è stato accolto da Gian Piero Gasperini con grande dispiacere definendolo come la più grande perdita che la sua squadra potesse subire in questo momento, soprattutto per la grande difficoltà in fase realizzativa che gli attaccanti stanno vivendo.

Video Bologna Roma Primavera (0-1)/ Gol e highlights: punizione vincente di Romano! (2 novembre 2025)

Secondo quello che la società giallorossa ha comunicato l’argentina ha subito una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro che lo obbligherà a stare lontano dal campo per diverso tempo, una data precisa non è ancora stata resa nota ma per la Joya si prospetta uno stop per diversi mesi. Nel migliore dei casi potrebbero bastare dalle quattro alle sei settimane ma nel peggiore o per precauzione lo stop potrebbe essere allungato e portare al ritorno dell’ex Juventus solo nel 2026, è molto probabile quindi che salterà un’importante parte della stagione.

DIRETTA MILAN ROMA/ Risultato finale (1-0): Maignan para un rigore a Dybala! (Serie A, 2 novembre 2025)

Infortunio Dybala, le contromisure di Gasperini

L’infortunio Dybala è già il secondo della stagione dopo quello subito alla terza giornata in una maniera simile, ovvero tirando un calcio di punizione, e che aveva portato a non partecipare al derby contro la Lazio e alla sfida casalinga contro il Verona, entrambe vinte dalla squadra giallorossa. Non è però solo l’ennesimo della stagione ma anche e soprattutto l’ennesimo di una carriera che fin dai suoi primi anni in Italia è stata condizionata da infortuni a livello muscolare che non gli hanno però impedito di raggiungere livelli altissimi e di vincere tutto in Italia con i bianconeri.

DIRETTA/ Bologna Roma Primavera (risultato finale 0-1): gol di Romano! (oggi 2 novembre 2025)

La soluzione che potrebbe ora adottare Gasperini dovrebbe vedere l’affidamento a uno tra Bailey o Dovbyk in coppia con Soulé con il mantenimento di un centrocampo formato da 3 uomini in mezzo al campo o in alternativa in ritorno ad un 3-4-2-1 con tutti e tre gli attaccanti inseriti dal primo minuto. A beneficiare del lungo stop di Dybala potrebbe essere anche Tommaso Baldanzi, non una delle prime scelte di Gasperini ma che può essere utile sia come trequartista che come mezzala in maniera simile a Lorenzo Pellegrini, per cui però c’è anche un discorso societario per la volontà di non rinnovare il suo contratto.