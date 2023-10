Infortunio Dybala: ginocchio ko e lacrime/ Mourinho: “Non siamo ottimisti”, lungo stop? (8 ottobre 2023)

Come sta Dybala: infortunio al ginocchio e lacrime, 1 mese di stop?

Gioia a metà per la Roma. La formazione giallorossa a Cagliari batte i padroni di casa con un 4-1 brillante e una doppietta preziosa di Lukaku, ma non può festeggiare a pieno: sì, perché nel match dell’Unipol Domus si è fermato Paulo Dybala. Un infortunio che preoccupa ora Mourinho e tutti i tifosi, consapevoli di qualche sia l’enorme peso dell’argentino nelle trame del gioco giallorosso. L’infermeria di Trigoria, inoltre, è già affollata: ci sono fuori Pellegrini, Sanches e Smalling. Le condizioni della Joya, dunque, preoccupano ancor di più: la sua assenza peserebbe tantissimo per il tecnico e si parla minimo di almeno un mese di assenza..

Lo Special One non lo ha mai nascosto: insieme a Lukaku, Dybala è la punta di diamante del club capitolino. L’argentino si è fermato al 38’ della sfida con il Cagliari, valida per l’ottava giornata di Serie A. Con i giallorossi in vantaggio di due gol e ormai padroni del gioco, la Joya è stata protagonista di uno scontro di gioco con Prati. Un contatto sul ginocchio sinistro dell’argentino, che ha chiesto immediatamente il cambio, non prima di essersi messo le mani nei capelli: un gesto che ha terrorizzato lo staff medico giallorosso. Le successive lacrime non hanno fatto altro che confermare la gravità della situazione.

Infortunio Dybala, come sta? Mourinho: “Paulo non è ottimista…”

Quando, dopo il match, a Mourinho hanno chiesto quale sia la sensazione riguardo Dybala, lui non ha avuto dubbi nella risposta: “Non ottimismo. Io mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami, però io mi fido molto dell’esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul corpo. E Paulo non è ottimista”. I due, dopo il match finito 4-1, hanno avuto modo di parlare: “Gli ho chiesto la stessa cosa che avete chiesto voi a me. Per i dettagli medici aspettiamo gli esami, anche loro penso che vorranno parlare quando avranno controllato tutto. Io ho fatto solo una semplice domanda al giocatore e niente” ha spiegato ancora lo Special One.

Questa volta, dunque, per Dybala non si tratta di un infortunio muscolare bensì di un problema – a quanto sembra piuttosto grave – al ginocchio. Tutta la Roma è adesso col fiato sospeso, in attesa di capire quale sia l’entità dello stop. Anche Lukaku attende notizie dal compagno d’attacco, come ha rivelato a Dazn: “Ho la fortuna di giocare con un grande calciatore. Paulo è un giocatore che aiuta tanto la squadra. Peccato che si è fatto male, ma speriamo di recuperarlo presto”.











