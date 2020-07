Infortunio Dybala/ Juventus, problema all’adduttore: a rischio per il Lione?

Juventus in ansia per l’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo durante il match contro la Sampdoria. Il pensiero vola subito alla Champions League, visto che il 7 luglio è in programma il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Dopo la contusione alla testa di Danilo, infortunio muscolare per il numero 10 bianconero. Uscito al 40′, lasciando il posto al connazionale Gonzalo Higuain, Dybala si è toccato più volte l’adduttore della gamba sinistra. Nelle prossime ore, dunque, andranno valutate le sue condizioni fisiche per capire l’entità dell’infortunio. La speranza di Maurizio Sarri è senza dubbio quella di recuperarlo in tempo per quell’appuntamento, visto che il discorso campionato potrebbe essere chiuso proprio stasera contro la Sampdoria. Dunque, sarà importante capire se Dybala si è fermato in tempo, al primo fastidio accusato, per limitare i danni proprio in vista dell’impegno europeo.

INFORTUNIO DYBALA E JUVENTUS IN ANSIA

Di sicuro l’infortunio di Paulo Dybala è una brutta notizia in un momento decisivo della stagione. Proprio Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima della partita contro la Sampdoria aveva parlato dell’importanza della condizione fisica in questa fase della stagione: «Parliamo di un torneo molto particolare, è importante arrivare alle sfide decisive in buona condizione e senza infortunati», aveva deto ai microfoni di Sky Sport. Invece a proposito di Paulo Dybala, aveva confermato che il rinnovo di contratto per l’attaccante argentino è vicino: «Siamo a buon punto e stiamo avanzando con le tempistiche del caso. Ma giochiamo ogni tre giorni ed è difficile avere attività collaterali». La speranza dei tifosi della Juventus è che non ci sia ancora tempo per Dybala per affrontare la questione, perché questo vorrebbe dire che l’infortunio è meno grave di quel che può sembrare ora.



