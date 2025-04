Come sta Federica Brignone? C’è apprensione nei confronti della sciatrice che è caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani. Dopo una prima tornata da protagonista, con il primo posto, la star italiana degli sci è scivolata. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale, e secondo le prime indiscrezioni riportate da Eurosport si teme che la stessa Federica Brignone abbia riportato una brutta frattura al ginocchio o alla tibia e ciò significherebbe un lungo stop per l’atleta azzurra.

Ovviamente riguardo l’infortunio Federica Brignone attendiamo ancora notizie certe, ma in ogni caso i rumors più attendibili sulle condizioni fisiche della Tigre di La Salle sono questi. La sciatrice si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e non è da escludere che possa essere già finita sotto i ferri nel caso in cui avesse subito una frattura scomposta.

INFORTUNIO FEDERICA BRIGNONE CADUTA SUGLI SCI: VITTIMA DI UNA “INFORCATA”

Secondo la ricostruzione dell’infortunio Federica Brignone avrebbe subito una classica inforcata, non una semplice “scivolata” ma una caduta rovinosa, che facendola sbattere a terra più volte rovinosamente potrebbe averle provocato dei traumi. Attendiamo ovviamente notizie più certe ma c’è forte apprensione, come detto sopra per le condizioni fisiche della campionessa mondiale in carica.

Federica Brignone sembrava diretta verso il titolo italiano di sci, il secondo di fila dopo aver vinto anche nel 2024, nonché i precedenti successi in carriera, ma è probabile che questa brutta caduta la obbligherà a dare forfeit ai prossimi appuntamenti, rendendo quindi vano ogni tentativo di diventare la numero uno in Italia sugli sci. Per la cronaca la seconda manche è stata vinta da Ilaria Ghisalberti che nella prima manche si era piazzata in seconda posizione. In terza posizione invece Asja Zenere mentre al secondo posto, a sessantuno centesimi dalla prima, la sciatrice Lara Della Mea.

