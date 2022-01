Infortunio Federico Chiesa, lesione crociato anteriore/ Juventus, stagione finita

Stagione purtroppo già finita per Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della nazionale italiana, vittima di un grave infortunio nella giornata di ieri. Il calciatore bianconero era stato costretto a lasciare il campo dopo circa mezz’ora, durante la sfida contro la Roma (gara vinta dalla Juventus con il risultato di quattro a tre), e nella mattinata di oggi sono stati effettuati gli esami strumentali, che hanno accertato l’esistenza di un grave infortunio al ginocchio.

Come fatto sapere dalla Vecchia Signora tramite nota ufficiale: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo di che dovrà osservare un lungo periodo di riabilitazione che secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe durare circa 6 mesi. Federico Chiesa salterà quindi tutto il girone di ritorno per poi rimettersi a nuovo in vista del mese di settembre per la stagione 2022-2023.

FEDERICO CHIESA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO: LESIONE CROCIATO ANTERIORE. A BREVE L’OPERAZIONE

L’ex calciatore della Fiorentina si era presentato stamane al J Medical assieme al padre Enrico, e dopo un po’ lo stesso aveva lasciato la clinica juventina, per fare ritorno a casa. La Juventus, attraverso i propri social, ha pubblicato una foto sorridente del ragazzo, con tanto di cuore e l’augurio “Torna presto campione!”.

Uno stop che interessa da vicino anche la nazionale italiana di Roberto Mancini, visto che il calciatore non potrà essere in campo per lo spareggio degli azzurri contro la Macedonia, il prossimo 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Un duro colpo ovviamente anche per mister Allegri, che quest’anno ha utilizzato Chiesa in 18 gare fra campionato di Serie A e Champions League, segnando quattro reti e distribuendo ai compagni quattro assist. La speranza, ovviamente, è che Federico Chiesa possa tornare in campo il primo possibile.

