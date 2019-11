Infortunio Florenzi/ Roma, problema al polpaccio? Esce dal campo zoppicando

È durata poco l’operazione “rilancio” per Alessandro Florenzi. Il suo infortunio ha aperto la ripresa della partita Roma-Brescia. Il terzino, schierato titolare da mister Fonseca, ha accusato un problema al polpaccio, quindi l’allenatore ha dovuto mandare in campo Davide Santon. Il giocatore comunque ha provato a resistere e a restare in campo, ma la sua corsa non era fluida e infatti è uscito zoppicando. Andranno verificate a causa dell’infortunio le condizioni del giocatore, che evidentemente non era al top della forma vista la mancanza di continuità. Ora però c’è il rischio che devia restare di nuovo fermo, ma stavolta per infortunio. Da valutare dunque le sue condizioni nelle prossime ore. Presumibilmente lo staff medico della Roma al termine della partita lo sottoporrà ad accertamenti e approfondimenti clinici per verificare l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero. La speranza di Florenzi e del club giallorosso è che non si tratti di qualcosa di grave per quanto riguarda l’infortunio.

ROMA, INFORTUNIO FLORENZI: VIA DAL CAMPO ZOPPICANDO

Di Florenzi mister Fonseca aveva parlato alla vigilia spiegando che non era sicuro di schierarlo in campo contro il Brescia. «Ma la mia decisione non è dovuta agli impegni delle nazionali o a quello che scrivono i giornali, ma è soltanto una mia decisione», aveva dichiarato l’allenatore della Roma in conferenza stampa. E pensare che il forfait di Spinazzola aveva permesso ad Alessandro Florenzi di tornare in campo. Il capitano della Roma aveva giocato l’ultima volta titolare lo scorso 20 ottobre. Poi è rimasto quattro volte in panchina, ha giocato due spezzoni, nello specifico contro Borussia Moenchengladbach e Udinese. Una scelta tecnica quella di Fonseca per un giocatore che era invece abituato ad essere protagonista. Il suo rientro aveva fatto felice Roberto Mancini, che punta molto su di lui, ma ora torna la paura del nuovo infortunio che rischia di fermarlo ancora una volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA