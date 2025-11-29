Infortunio Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: come sta oggi e cosa le è successo? Le novità in vista del ripescaggio

Fino a poche settimane fa era, per molti, la papabile vincitrice di Ballando con le stelle 2025, fino a quando più di un infortunio ha fermato la sua corsa (almeno momentaneamente). Stiamo parlando di Francesca Fialdini, la concorrente forse più chiacchierata di questa edizione dello show di Milly Carlucci, che è al momento fuori dai giochi perché “tutta distrutta”, come ha commentato il suo maestro Giovanni Pernice. Ma cosa le è successo?

Francesca Fialdini si è inizialmente fatta male al piede, ma ha comunque deciso di rimanere in gara, pur ballando su un piede solo, in attesa della guarigione. Quando, tuttavia, il piede ha iniziato a guarire, è accaduta un’altra cosa che ha causato il suo decisivo ritiro: Fialdini si è rotta ben quattro costole, riportando fratture scomposte.

Come sta oggi Francesca Fialdini dopo l’infortunio a Ballando con le stelle 2025? Novità sul ripescaggio

Questi infortuni hanno reso impossibile alla conduttrice continuare a ballare, costringendola anzi ad un periodo di riposo forzato che dura ancora oggi. Bisognerà infatti vedere se Fialdini riuscirà a riprendersi del tutto per il ripescaggio previsto tra pochi giorni a Ballando con le stelle 2025, che le darà l’opportunità di rientrare in gara e giocarsi la finale che, secondo molti, questo infortunio le ha precluso. Qualora però costole e piede non riuscissero ad essere guariti e al meglio per prepararsi al ripescaggio, il suo ritorno trionfale in gara sfumerebbe, dando ad altri la possibilità di essere ripescati. Sono tanti, infatti, ad essere certi che sarà certamente Francesca a rientrare in gara, qualora riuscisse ad esibirsi, e c’è chi crede che sarà proprio lei, in quel caso, ad alzare la coppia da vincitrice di Ballando.