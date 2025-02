Disavventura per Franco a Masterchef 14, con l’aspirante concorrente che non ha vissuto giorni facili. Dopo aver fallito l’invention test con la chef svedese Amanda Eriksson, infatti, Franco è rimasto in cucina con il grembiule nero: non eliminato, è rimasto in bilico in attesa del pressure test per sfidare i “perdenti” della prova successiva e provare ad approdare in finale.

ELIMINATI E FINALISTI DI MASTERCHEF 14: CHI SONO/ Franco via ad un passo dalla finale

Mentre i suoi compagni sono andati in esterna, in un ristorante con tre Stelle Michelin, lui si è esercitato per il menù della finale (nella speranza di arrivare proprio all’ultimo atto), riportando un infortunio.

Infortunio Franco: “Non è andata molto bene, sono finito in ospedale”

Quando tutti sono rientrati dall’esterna, ai giudici Franco ha dato notizia della disavventura. “Non è andata molto bene, sono finito in ospedale” ha raccontato l’aspirante chef, che poi ha spiegato ancora: “Stavo cucinando, mi stavo cronometrando prendendo i tempi nel provare il menù della finale di Masterchef 14. E mi sono tranciato un pezzettino di dito ma faccio tesoro di questo insegnamento e oggi farò vedere un Franco molto più concentrato e a fuoco”.

Masterchef Italia 14, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Franco fuori, quinta posizione

Al pressure test, dopo l’incidente, Franco si è presentato con una mano – la sinistra – malandata, e per questa ragione ha cucinato con un guanto. Purtroppo gli sforzi non sono serviti a Franco, che ha dovuto lasciare la Masterclass a un passo dalla finale.