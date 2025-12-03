Infortunio Gatti durante la sfida di Coppa Italia, questa mattina gli esami al JMedical

Infortunio Gatti nella sfida di Coppa Italia

Dopo la brutta notizia che riguarda il futuro della stagione di Vlahovic, nel match di ieri sera di Coppa Italia contro l’Udinese, la Juventus ha ricevuta l’ennesima brutta notizia ovvero quella dell’infortunio Gatti che rischia di mettere in seria difficoltà Luciano Spalletti per il futuro del reparto difensivo. Lo stop del numero 4 bianconero infatti si unisce a quello già importante di Bremer e arriva in un momento in cui l’ex tecnico del Napoli si stava ancora affidando alla difesa a 3 adottata in precedenza da Tudor prima di spostarsi sulla difesa a 4 a cui ci ha abituato nella sua carriera.

Gatti ha lasciato il campo 56’ minuto ed è stato sostituito da Locatelli che ha portato i bianconeri ha cambiare il loro schieramento dal 3-4-2-1 al tipico 4-3-3 di Spalletti, l’ex difensore del Frosinone ha sentito un problema al ginocchio richiedendo immediatamente la sostituzione e facendo preoccupare e non poco lo staff medico. Oggi sarà sottoposto ad esami più specifici al JMedical che dovranno evidenziare il problema fisico subito nella partita di ieri e definire i tempi di recupero che però si prospettano molto lunghi, obbligandolo come minimo a terminare il 2025 senza giocare.

Infortunio Gatti, gli esami al JMedical

Per l’infortunio Gatti è stato costretto a lasciare lo stadio in stampelle e anche questa mattina nel momento del suo arrivo al JMedical il difensore si è dovuto aiutare per camminare, le prime valutazioni infatti avrebbero evidenziato un problema serio anche se non quanto ci si era immaginato. Il difensore bianconero infatti dovrebbe aver subito una distorsione al ginocchio destro che lo dovrebbe quindi tenere lontano dal campo di gioco per un paio di mesi nei quali la Juventus sarà coinvolta in match importantissimi come quelli con Napoli, Bologna, Roma e Pafos.

Questo infortunio potrebbe portare Luciano Spalletti a velocizzare i tempi schierando quindi già dalla prossima giornata una difesa a 4 con Kalulu e Kelly come centrali e Cambiaso insieme ad uno tra Kostic, Cabal e Joao Mario come terzini, a completare poi la squadra un tridente d’attacco e tre centrocampisti. L’altra possibilità è quella di mantenere la difesa a 3 e il 3-4-2-1 utilizzato anche da Tudor schierando però Kelly come centrale e adattando Cabal come braccetto di sinistra così che sulla fascia sinistra possa avere spazio Kostic o Cambiaso, schierando Joao Mario dalla parte opposta.