Infortunio Godin/ Tegola per l’Inter, distrazione muscolare: Lecce a rischio?

Infortunio Godin, tegola per l’Inter di Antonio Conte: il centrale difensivo si è fermato nel corso dell’allenamento di oggi, venerdì 2 agosto 2019, per un problema muscolare. Arrivato quest’estate a costo zero dall’Atletico Madrid, l’uruguaiano si è sottoposto agli accertamenti strumentali del caso che hanno evidenziato una distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Il club nerazzurro ha fatto sapere che le sue condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana, ma non è una buona notizia per il Biscione: il 33enne rischia di restare fermo ai box per alcune settimane. La Gazzetta dello Sport fa sapere che dovrebbero servire tre settimane per il pieno recupero, con Diego Godin che difficilmente sarà disponibile al 100% per l’esordio stagionale contro il Lecce, in programma lunedì 26 agosto 2019 alle ore 20.45.

INFORTUNIO GODIN, RISCHIA DI SALTARE INTER-LECCE

Acquistato a parametro zero dopo diversi anni da protagonista con la maglia dell’Atletico Madrid, Diego Godin è considerato uno dei colpi migliori dell’estate ma Antonio Conte potrebbe dover fare a meno di lui a causa dell’infortunio che lo ha colpito nelle scorse ore. Difficilmente il tecnico salentino lo rischierà nell’esordio stagionale contro il Lecce, più plausibile pensare ad un suo rientro per la sfida esterna contro il Cagliari, in programma per la seconda giornata di campionato. Escluso, a meno di complicazioni, un forfait fino a dopo la sosta delle nazionali. Non si tratta infatti di un infortunio grave e, anche per questo motivo, l’Inter non tornerà sul mercato per rimpiazzarlo: pronti a prendere il suo posto Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni, giovane centrale reduce dall’esperienza in prestito al Parma.

🚨 | ESAMI Esami clinici e strumentali per @diegogodin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana. — Inter (@Inter) August 2, 2019





