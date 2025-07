Infortunio Gregorio Paltrinieri come sta? Microfrattura al dito per il campione: domani in gara nella 5 km, non parteciperà in vasca (17 luglio 2025)

INFORTUNIO GREGORIO PALTRINIERI: IL VERDETTO DEGLI ESAMI

Gregorio Paltrinieri ha vissuto una 10 km dolce-amara ieri: dolce perché il secondo posto ha portato la medaglia d’argento, la numero 17 ai Mondiali di nuoto in una carriera leggendaria, amara per il dolore dovuto a un infortunio al dito causato da un contatto con un altro nuotatore già nelle prime battute della gara nelle acque dell’isola di Sentosa a Singapore.

Nuotare poi per quasi 10 km con un dito insaccato e arrivare comunque sul podio iridato è stato quindi l’ennesimo capolavoro della carriera di Gregorio Paltrinieri, però sono stati necessari degli esami medici che hanno confermato la presenza di una microfrattura all’anulare per il campione carpigiano classe 1994.

Per la precisione, il comunicato ufficiale informa che Gregorio Paltrinieri ha subito “il distacco di un piccolo frammento osseo all’inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra” che richiederà “l’ausilio di un taping di protezione dell’articolazione interfalangea” per disputare la 5 km di fondo in programma domani.

La buona notizia allora è questa: il problema non è tale da impedire a Gregorio Paltrinieri la partecipazione alla gara sulla distanza di cui è il campione d’Europa in carica, titolo conquistato da Greg nella 5 km degli Europei di nuoto di fondo disputata il 29 maggio scorso a Stari Grad (Cittavecchia), in Croazia.

INFORTUNIO GREGORIO PALTRINIERI: QUALE PROGRAMMA DI GARE?

Se non ci saranno imprevisti, Gregorio Paltrinieri dovrebbe poi completare l’intero programma delle gare del nuoto di fondo ai Mondiali di nuoto 2025 nelle acque di Singapore, che non ha mancato di criticare. Infatti, dall’alto della sua esperienza e del suo palmares, il nuotatore italiano si è fatto portavoce delle lamentele dei nuotatori per come sono state gestite le condizioni di gara ai limiti della regolarità. Gregorio Paltrinieri è stato anzi molto chiaro in proposito, parlando di una organizzazione “fra le più scadenti degli ultimi 20 anni” e di “un sacco di situazioni che sono un po’ lasciate al caso”.

Eppure, proprio le gare di fondo costituiranno l’intero programma di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto 2025. Era forse un pensiero già nell’aria, vista la preparazione particolare di quest’anno, che aveva messo al centro dell’attenzione di Greg proprio la 10 km in acque libere, sacrificando un po’ gli eventi in piscina. Questo infortunio poi ha imposto un definitivo chiarimento d’idee: non è infatti possibile utilizzare il taping nelle gare in corsia, motivo per cui Gregorio Paltrinieri farà rientro da Singapore in Italia al termine appunto del programma di gare del nuoto di fondo, rinunciando quindi ai 1500 e agli 800 in vasca.