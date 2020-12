Infortunio Ibrahimovic / Zlatan, altro stop! Ora rischia di saltare anche la Juventus

Sicuramente il Milan non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic per la partita contro il Sassuolo. L’attaccante svedese, al termine dell’allenamento pomeridiano insieme ai compagni, si è fermato per un dolore al polpaccio sinistro. Per il centravanti la risonanza effettuata ha immediatamente evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. In programma tra una decina di giorni un nuovo esame di controllo, ma intanto il Milan dovrà continuare a cavarsela senza Ibrahimovic. Mercoledì prossimo i rossoneri se la vedranno con la Lazio, mentre a Gennaio i primi impegni saranno con Benevento e Juventus. Dunque il gigante milanista rischia di saltare una delle sfide più importanti e attese dell’intero campionato: quella con Madama. Ciò che è certo è che il 2020 di Zlatan è giunto al capolinea. I tifosi e soprattutto Pioli masticano amaro, perché speravano di riavere a disposizione il centravanti per gli impegni imminenti in campionato.

Ibrahimovic di nuovo fermo, l’infortunio ostacola la corsa del Milan?

Senza Ibrahimovic il Milan perde un’importante freccia al proprio arco. Il centravanti classe 1981 è di nuovo fermo. Lo scorso maggio era rimasto ai margini per un infortunio simile, quando lasciò l’allenamento una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Un intoppo che costrinse Ibrahimovic a restare lontano dai campi per trentacinque giorni. Con la pausa del campionato, il Milan spera di recuperare tempo prezioso. Di sicuro Ibra salterà le sfide con Sassuolo e Lazio, ma conti alla mano è a rischio anche la partita di San Siro contro la Juventus, in programma il prossimo 6 gennaio.



