Allegri annuncia infortunio in allenamento per Jashari dopo il contrasto con Gimenez, si teme la frattura del perone

Infortunio in allenamento per Jashari, quanto starà fermo lo svizzero

Nella conferenza stampa nella giornata che anticipa la partita di domani tra Lecce e Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato l’indisponibilità di uno dei suoi giocatori, che sarebbe anche uno degli acquisti di questa sessione di calciomercato e forse anche quello più importante fatto fino ad ora dai rossoneri.

Infortunio in allenamento per Jashari che potrebbe tenerlo lontano dal campo per parecchio tempo, almeno un paio di mesi visto che da quello che risulta lo svizzero potrebbe aver riportato la frattura del perone dopo un contrasto violento anche se fortuito con il suo compagno Gimenez.

Il tecnico livornese perde così un’arma che poteva essere importante per queste prime partite e soprattutto per il futuro visto che l’idea sembrava quella di inserirlo gradualmente tra le mezzali del 3-5-2 del tecnico o in cabina di regia dandogli una libertà maggiore di gestire il pallone e dettare i ritmi del gioco.

Il suo stop poi potrebbe anche obbligare i rossoneri a bloccare il trasferimento di Musah che diventa ora fondamentale per avere un numero adeguato di giocatori tra titolari e alternative in quella zona di campo, visto che come ha confermato oggi Allegri, Rabiot non arriverà in Italia.

Infortunio in allenamento per Jashari, tifosi contro Jashari

Infortunio in allenamento per Jashari che ha fatto scagliare ancora di più la tifoseria milanista contro il proprio attaccante che dopo essere arrivato lo scorso gennaio con grande clamore mediatico e del pubblico che lo ha accolto come nuovo bomber della squadra, cosa che Morata non era riuscito ad essere.

Dall’addio al Feyenoord però il messicano non è riuscito a trovare le stesse prestazioni e la continuità sottoporta tanto che alla fine della passata stagione è stato spesso panchinato in favore di giocatori come Abraham e Jovic che alla fine dell’anno sarebbero andati via.

Ad alimentare i dubbi sul calciatore poi è stato lo stesso calciomercato Milan che per tutti i mesi estivi ha trattato numerosi giocatori nella stessa posizione evidenziando come la fiducia riposta in lui non sia totale né da parte della dirigenza né da quella del tecnico, che però oggi lo ha elogiato come ottimo giocatore.

L’arrivo di Nkunku e il ritorno di Leao però daranno la effettiva visione di Allegri nei confronti del giocatore in base a quanto verrà schierato e in che situazioni, sempre che non venga ceduto in questi ultimi giorni in uno scambio tra punte con la Roma.