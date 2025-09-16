Infortunio Lautaro Martinez dopo la rifinitura di oggi in vista della sfida di Champions League, Bonny si prepara per giocare dal primo minuto

Infortunio Lautaro Martinez, le condizioni del capitano nerazzurro

Dopo la deludente sconfitta di sabato nel derby d’Italia, l’Inter e il suo allenatore Cristian Chivu cercheranno di ritrovare il successo e la sicurezza nei propri mezzi attraverso la sfida di Champions League in programma ad Amsterdam nella giornata di domani e nella quale potrebbe partire dalla panchina uno dei giocatori simbolo della squadra nerazzurra. La notizia dell’infortunio Lautaro Martinez è arrivata oggi quando il capitano ha saltato la rifinitura sul campo con i suoi compagni per un problema alla schiena che potrebbe anche essere il motivo dietro la sostituzione contro la Juventus.

L’argentino ha lavorato a parte svolgendo un lavoro in palestra per rafforzare la zona al centro del problema in modo da provare a tornare al top in tempo per la sfida europea che potrebbe essere già un grosso punto di svolta della stagione dell’Inter e soprattutto di Chivu che fino a questo momento ha ottenuto un solo risultato positivo. Lautaro in qualsiasi caso partirà per l’Olanda e solo nella giornata di domani dopo gli ultimi allenamenti in preparazione della partita verrà deciso se sarà lui a fare coppia con Marcus Thuram e se gli verrà preferito qualcun altro.

Infortunio Lautaro Martinez, le mosse di Chivu in caso di assenza

L’infortunio Lautaro martinez fa scaldare i motori a Bonny che è l’indiziato numero uno per prendere il posto del capitano e formare un tandem tutto francese con Thuram, l’attaccante ex Parma è entrato in campo contro la Juventus proprio al posto del Toro e nonostante i pochi palloni toccati ha dato un apporto maggiore rispetto al suo capitano. L’inserimento dell’acquisto estivo ha consentito ai nerazzurri di avere un riferimento offensivo capace di ricevere palla, attendere l’avanzata dei compagni e servirli per poi buttarsi nell’area avversaria, oltre ad essere una presenza importante in area di rigore.

Chi invece non partirà per la trasferta di Champions League è Matteo Darmian che è stato fermato da una lombalgia che gli ha impedito di partecipare alla rifinitura di oggi, con o senza infortuni comunque Chivu dovrebbe provare qualcosa di nuovo nella formazione titolare. Il primo grande cambio sarà quello in porta visto che Yann Sommer dopo la prestazione colpevole su almeno uno dei gol bianconeri lascerà spazio a Josep Martinez che farà così il suo esordio in Europa, oltre allo spagnolo ritroverà la titolarità Sucic al posto di Mkhitaryan così come Bisseck che sostituirà Akanji.