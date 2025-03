Infortunio Lautaro Martinez e l’infortunio con l’Argentina, come sta il capitano dell’Inter

Questa sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle nazionali sta portando diverse brutte notizie per le squadre, soprattutto per quelle in testa al nostro campionato, dopo l’infortunio di Retegui che lo ha costretto a lasciare il ritiro di Appiano Gentile, un altro attaccante nerazzurro ha fatto ritorno a casa per un infortunio rimediato con la sua nazionale.

L’infortunio di Lautaro Martinez rimediato con l’Argentina fa preoccupare i tifosi interisti che dopo il forfait di Marcus Thuram dagli impegni con la nazionale francese vedono entrambi i loro attaccanti titolari ai box nelle prossime partite.

Secondo gli esami strumentali fatti dal capitano dell’Inter sembrerebbe che il problema riscontrato nella partita con l’Atalanta, ovvero l’affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, riscontrato anche dallo staff dell albiceleste, possa essere peggiorato in un’elongazione probabilmente di lieve entità dello stesso muscolo.

Nel weekend è previsto il suo ritorno in Italia dove sarà sottoposto ad ulteriori esami da parte dello staff medico dell’Inter per verificare l’effettiva entità dell’infortunio e quando potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Infortunio Lautaro Martinez in nazionale, la polemica dei tifosi avversari

L’infortunio di Lautaro Martinez in nazionale ha fatto storcere in naso a diversi tifosi avversari che hanno visto nel suo ritorno anticipato a Milano una tattica da parte del club nerazzurro per non rischiare infortuni per il suo capitano e per averlo riposato e a disposizione per i prossimi appuntamenti.

A far crescere il dubbio è poi anche il ritorno in Italia di Marcus Thuram che già non era al meglio nelle ultime partite per i problemi alla caviglia, ovviamente non possono esserci certezze da questo punto di vista poiché così facendo l’Inter andrebbe contro le regole della FIFA sugli impegni con la nazionale.

Come al solito però la pausa delle nazionali non soddisfa nessuno tra tifosi e club che preferirebbero continuare con gli impegni nelle competizioni nazionali e continentali più sentite rispetto alla Nations League, una competizione che non ha mai acceso l’interesse dei tifosi nel tifare per la propria nazionale.

I tifosi vorrebbero poter continuare a seguire le imprese della propria squadra del cuore e le corse verso i propri obiettivi mentre i club vedono in questi impegni solamente rischi e fastidi in quanto i propri giocatori potrebbero subire infortuni o arrivare stanchi agli impegni di campionato.