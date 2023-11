Infortunio Leao: problema muscolare e cambio dopo 8 minuti in Lecce Milan/ Come sta il portoghese

Brutte notizie per Stefano Pioli: nei primi minuti di Lecce-Milan si è fermato Rafael Leao. L’attaccante portoghese, nel tentativo di raggiungere un pallone di Pobega, si è infortunato: per lui un problema muscolare. Cambio obbligato per i rossoneri, che hanno messo in campo Okafor al suo posto. Stefano Pioli ha immediatamente chiesto rassicurazioni al suo calciatore, che ha spiegato di essersi fermato non appena ha accusato il fastidio al polpaccio della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate con esami specifici nelle prossime ore.

Diretta/ Lecce Milan (risultato finale 2-2): annullato il tris di Piccoli! (Serie A, 11 novembre 2023)

Dalla parte del Milan c’è senza dubbio la sosta del campionato, che permetterà a Leao di cominciare il percorso di recupero per tornare in campo. L’esterno rossonero molto probabilmente non si unirà alla Nazionale portoghese, che lo aveva convocato per le gare contro il Liechtenstein e Islanda. Due sfide agevoli per Martinez, che con tutta probabilità dovrà fare a meno del talento del giocatore rossonero, uscito anzitempo contro il Lecce.

Probabili formazioni Lecce Milan/ Quote: torna titolare Chukwueze (Serie A, oggi 11 novembre 2023)

Infortunio Leao: rassicurazioni a Pioli. Come sta

Rafael Leao ha lasciato il campo al Via del Mare dopo appena otto minuti. Il portoghese si è fermato su uno scatto e ha subito chiesto il cambio: al suo posto è entrato Okafor. Come spiegato da Dazn nei minuti seguenti, Pioli ha chiesto a Leao come stesse e l’esterno avrebbe rassicurato l’allenatore. “Mi sono fermato subito“: sarebbero queste le parole del classe 1999. Le parole del rossonero fanno ben sperare: per evitare di peggiorare la situazione, l’esterno si sarebbe fermato subito. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori esami per comprendere la reale entità dell’infortunio.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: Chukwueze per il rilancio! (Serie A, oggi 10 novembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA