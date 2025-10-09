Infortunio Lobotka-Politano: il Napoli perde due titolarissimi per le prossime settimane, più serio il problema dello slovacco.

INFORTUNIO LOBOTKA-POLITANO: IL NAPOLI PERDE DUE TITOLARI

Infortunio Lobotka-Politano, doppia tegola per il Napoli nel corso della sosta per gli impegni delle nazionali: gli esami strumentali cui si sono sottoposti i due calciatori, entrambi usciti nel corso della partita contro il Genoa, hanno evidenziato lesioni distrattive.

Per Stanislav Lobotka si tratta dell’adduttore destro e il problema sembrerebbe più grave; Matteo Politano invece ha una lesione al gluteo destro e i tempi di recupero per lui dovrebbero essere stimati in circa tre settimane. In questo caso la pausa aiuta: Politano dovrebbe saltare “solo” le partite contro Torino e Inter in Serie A e Psv in Champions League.

Per Lobotka invece gli esami parlano di almeno un mese ai box: il problema sembrerebbe essere più complesso per lui, e allora adesso bisognerà capire come Antonio Conte intenderà disegnare il suo Napoli. Negli ultimi tempi l’allenatore salentino ha spesso parlato di nove calciatori da inserire e di un processo non semplice.

C’erano delle certezze cui si affidava e due di queste erano proprio Lobotka e Politano, ora per qualche tempo dovrà farne a meno ricordando che i partenopei hanno perso subito Romelu Lukaku e devono fare a meno di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, certamente una situazione non semplice.

IL NAPOLI SENZA LOBOTKA E POLITANO

Dunque l’infortunio Lobotka-Politano in casa Napoli dovrà essere assorbito: il primo dato che va sicuramente citato è quello di una rosa che ha sostituti naturali per entrambi i calciatori. Per il regista slovacco infatti c’è Billy Gilmour, che lo scorso anno quando Lobotka si era fermato ha dimostrato, sia pure con caratteristiche diverse, di poterne prendere il posto senza abbassare troppo la qualità della manovra; per sopperire invece ad eventuali stop di Politano, come infatti è successo, nel corso dell’estate il Napoli si è premunito con Noa Lang ma a destra potrebbe anche giocare David Neres, con un assetto leggermente diverso.

Ora: più che altro il problema riguarda il fatto che Conte fino a questo momento, ma in termini generali anche nel corso della carriera, non è mai stato un fervido sostenitore del turnover, in particolare questi due giocatori che si sono infortunati adesso sono realmente degli intoccabili e infatti Lang non ha visto troppo il campo da quando è arrivato, e per Gilmour possiamo dire la stessa cosa. Il Napoli comunque è una macchina decisamente ben oliata, basti vedere quale sia stato l’impatto di Rasmus Hojlund; c’è dunque la consapevolezza che l’infortunio di Lobotka e Politano, per quanto problematico, possa essere assorbito.