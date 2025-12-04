Infortunio Lobotka prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari

L’infortunio Lobotka e i tempi di recupero

Ancora brutte notizie per Antonio Conte che prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari, vinta con grande difficoltà dopo i calci di rigore, ha visto fermarsi un altro giocatore della sua rosa per infortunio che si aggiunge alla lista dei numerosi indisponibili con cui il Napoli ha a che fare. La notizia dell’infortunio Lobotka è arrivata con una nota ufficiale del club che ha confermato che il centrocampista slovacco ha riscontrato un risentimento muscolare durante il riscaldamento pre partita per cui ha già iniziato il percorso riabilitativo per tornare il prima possibile.

Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra che gli ha impedito di scendere in campo e che lo costringerà a rimanere fuori anche per l’importante sfida di domenica sera contro la Juventus e contro l’allenatore che lo ha fatto diventare il calciatore che è oggi, Luciano Spalletti. Questo è già il secondo stop della stagione dello slovacco entrambi di natura muscolare e in sede di allenamento, il primo però era arrivato con la sua nazionale, sintomo forse che la pesantezza degli allenamenti di Conte si stia facendo sentire.

Infortunio Lobotka, le soluzioni di Conte

L’infortunio Lobotka infatti fa tornare alla mente le parole del suo procuratore, che durante l’ultima pausa nazionali aveva anticipato la possibilità di portare via da Napoli il suo assistito nel caso in cui le sessioni di allenamento non avessero visto un cambiamento riguardo l’intensità e la richiesta fisica. L’ennesimo stop della stagione quindi potrebbe essere l’ennesima goccia di una gestione non apprezzata dallo slovacco che potrebbe intaccare anche la sua permanenza a Napoli anche nel futuro, in caso di permanenza di Conte anche nelle prossime stagioni.

Per l’assenza di Lobotka e di numerosi altri centrocampisti, De Bruyne, Anguissa e Gilmour, Conte sarà obbligato a trovare qualche nuova soluzione per la sua formazione titolare che potrà affidarsi al solo McTominay come giocatore di ruolo in quella zona di campo, sempre che venga confermato il 3-4-3. Questa sembra l’opzione più probabile visti i risultati che ha portato nelle ultime giornate, e quindi al fianco dello scozzese, che dovrà assumere un ruolo maggiore da incontrista, potrebbe essere spostato Elmas, poco utilizzato fino ad adesso ma jolly per diverse zone di campo.