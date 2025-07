Come sta Lorenzo Bonicelli, apprensione per il ginnasta italiano colpito da un infortunio choc al collo.

Una notizia che sta sconvolgendo il mondo della ginnastica artistica e lo sport italiano in generale; sono critiche le condizioni di Lorenzo Bonicelli dopo l’infortunio choc durante la sua esibizione presso il FISU World Summer University Games. Il portacolori, durante una delle consuete esecuzioni tipiche della disciplina con l’ausilio degli anelli, è caduto rovinosamente procurandosi una frattura alle vertebre cervicali.

Nel momento della caduta di Lorenzo Bonicelli, lo staff medico si è reso conto immediatamente di una situazione tutt’altro che banale. Il ginnasta era ancora cosciente quando è stato soccorso dopo l’infortunio choc e anche durante il rapido trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e cure necessarie. Come riporta Sportmediaset, ancora nessun bollettino medico ufficiale sulle condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli che ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico; è stato per il direttore della FIG, Steve Butcher, ha raccontare sui social la situazione che ha ovviamente scaturito grande apprensione in tutto il movimento sportivo.

Infortunio choc Lorenzo Bonicelli, le parole di Steve Butcher: “Notizie sulle sue condizioni non prima di 10 giorni…”

“Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico, ci vorranno almeno 10 giorni per conoscere le sue condizioni”, queste le parole di Steve Butcher a proposito delle condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli dopo l’infortunio choc al collo. Una notizia che desta le preghiere del movimento sportivo, della famiglia e dei fan che non smettono mai di seguire il talento azzurro della ginnastica artistica. Intanto – riporta Sportmediaset – la federazione ha deciso di ritirare la propria squadra maschile per dimostrare la propria vicinanza e apprensione per il momento delicato di Lorenzo Bonicelli: “Speriamo che tutto si risolva per il meglio”.