Infortunio Lozano: giocatore Napoli sviene col Messico/ Video, ferita choc all’occhio

Un terribile infortunio ha coinvolto Hirving Lozano, calciatore del Napoli, durante il match fra Messico e Trinidad & Tobago, valido per la prima giornata di Gold Cup. Tutto è accaduto attorno al 15′ del primo tempo, quando l’esterno del Tricolor, involatosi all’interno dell’area di rigore avversario, ha ricevuto una spinta alle spalle da parte del difensore avversario, perdendo l’equilibrio e cadendo sul manto erboso (probabile calcio di rigore non assegnato). Proprio in quel frangente, però, il portiere rivale, Marvin Phillip, stava tentando un’uscita bassa e ha involontariamente colpito con il ginocchio il rapido cursore messicano al volto. Immediatamente, il giocatore ha perso i sensi ed è rimasto immobile sul perimetro di gara.

Europei 2020 finale terzo quarto posto/ Spagna Danimarca: perché non si gioca

Nonostante i richiami dei suoi compagni all’arbitro dell’incontro, quest’ultimo non si è accorto di nulla e ha lasciato che passassero alcuni secondi e terminasse l’azione prima di interrompere il gioco per consentire i soccorsi a Lozano ed estraendo il cartellino giallo all’indirizzo dei messicani, che protestavano per la mancata concessione del tiro dagli undici metri e, soprattutto, indicavano le condizioni di salute preoccupanti dell’attaccante del Napoli.

Europei 2020/ Italia-Inghilterra, quante sfide! Finale, Pallone d’Oro e…

INFORTUNIO LOZANO: MOMENTI DI TERRORE

A quel punto, finalmente, i medici sono entrati in campo per soccorrere Lozano dopo l’infortunio subìto. Come anticipato, il giocatore ha perso conoscenza senza recuperare i sensi per alcuni minuti e venendo successivamente trasportato di corsa presso l’ospedale più vicino. L’ala del Messico è uscito con indosso il collare e sulla barella. Il viceallenatore della Nazionale, Jorge Theiler, ha raccontato che allo stadio si sono vissuti attimi di disperazione, ma ora, fortunatamente, la serenità è tornata grazie agli aggiornamenti positivi giunti sulle condizioni di salute del calciatore.

Italia si inginocchia con l'Inghilterra?/ I Tre Leoni lo hanno sempre fatto...

A comunicarli è stata la Federazione messicana, che ha rivelato che Lozano è stabile, cosciente e svolgerà gli esami necessari, anche in virtù dell’importante taglio vicino all’occhio, per il quale sarebbe anche stato operato, secondo il suo compagno di squadra Alvarez (ma mancano conferme da fonti ospedaliere su questo fronte). Non è ancora chiaro se l’esterno abbia rimediato danni che potrebbero compromettere la sua carriera: l’auspicio è che tutto possa risolversi per il meglio e che lui possa tornare al più presto a giocare.

🚨🏥| #Lozano ha ricevuto Un colpo agghiacciante che fa perdere i sensi all’attaccante del #Napoli, che per alcuni minuti non si muove. Video 👇🏻 pic.twitter.com/OtcDk3MypU — Napoli Zone (@TheNapoliZone) July 11, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA