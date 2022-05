Infortunio Marcell Jacobs/ Problema muscolare dopo Savona: quando può rientrare?

INFORTUNIO MARCELL JACOBS: COME STA?

Non c’è davvero pace per Marcell Jacobs: il velocista azzurro ha subito un nuovo infortunio e dunque è nuovamente costretto a fermarsi, saltando almeno la prossima tappa della Diamond League. Appuntamento importante, perché domenica 28 maggio il circuito del Diamante si sarebbe fermato a Eugene: è la stessa pista sulla quale si svolgeranno i Mondiali di atletica, di conseguenza per Jacobs sarebbe stato un bel test in vista del grande obiettivo stagionale.

Invece, dopo il Meeting di Savona Jacobs ha effettuato accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione-elongazione di primo grado: l’infortunio si è palesato proprio dopo la gara dei 100 metri che Jacobs ha vinto in Liguria. Avevamo visto come il crono fatto registrare (10’’05) fosse lontano dalle possibilità del velocista, campione olimpico; adesso conosciamo anche la motivazione (o parte di essa). I 10 giorni di riposo (minimo) che dovrà osservare impediranno a Jacobs di partecipare alla Diamond League di Eugene, ma potrebbe essere presente al Golden Gala di Roma del 9 giugno, un appuntamento che proprio lui ha presentato nella giornata di ieri.

LE DIFFICOLTÀ DI JACOBS

Marcell Jacobs dunque deve nuovamente fermarsi per un infortunio: da quando ha vinto la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi (in realtà due, perché ci ha aggiunto anche la 4×100) il velocista azzurro si è visto pochissimo in pista. Dopo i Giochi di Tokyo infatti Jacobs ha rinunciato a gareggiare negli ultimi appuntamenti stagionali (dando vita a non poche illazioni circa la sua vittoria giapponese); a marzo è tornato in pista ma lo ha fatto nelle gare indoor, competendo nei 60 metri ai Mondiali e laureandosi anche campione timbrando il nuovo record europeo.

Il ritorno all’aperto sulla distanza regina sarebbe dovuto avvenire per Jacobs all’inizio di maggio, ma il velocista è stato costretto a rinunciare alle gare in Kenya a causa di un virus gastrointestinale che lo ha parecchio debilitato. Adesso questo nuovo infortunio, quando sembrava tutto superato: vedremo allora quando Marcell Jacobs potrà tornare a gareggiare, speriamo davvero di vederlo al Golden Gala di Roma dove sarebbe uno dei grandi protagonisti nella kermesse.











