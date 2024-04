Infortunio Marina Suma all’Isola dei Famosi 2024, come sta?/ Sonia Bruganelli: “Si è molto spaventata…”

A pochi giorni dall’esordio dell’Isola dei Famosi 2024 si può forse dire che l’inizio non è stato dei migliori dal punto di vista della sorte. Il tema è quello delle condizioni fisiche dato che diversi concorrenti hanno già dovuto fare i conti con problemi di diversa matrice. L’ultima ad aver rimediato un infortunio è stata Marina Suma ma, prima di lei, Francesca Bergesio ha dovuto concludere la sua esperienza nel reality per un problema al ginocchio.

Isola dei Famosi 2024, produzione attacca Francesco Benigno: "Offensivo e falso"/ La replica alle accuse

Come sta Marina Suma dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi 2024? Prima di raccontare le ultime novità, vediamo cosa è successo all’attrice. Nel corso dell’ultima puntata del reality la concorrente si è cimentata nella consueta prova leader ma qualcosa non è andato per il meglio. In seguito ad uno scontro con Pietro Fanelli è caduta mostrandosi immediatamente dolorante e con tempestivo intervento da parte dei medici sull’isola.

Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ A rischio Peppe e Daniele, salvi Joe e Artur: il pronostico

Marina Suma, buone notizie sull’infortunio all’Isola dei Famosi 2024: “Non c’è nulla di compromesso…”

Le impressioni iniziali sull’infortunio di Marina Suma erano piuttosto preoccupanti; l’attrice era piuttosto dolorante e anche la circostanza lasciava intendere possibili ripercussioni serie dal punto di vista fisico. Fortunatamente, importanti novità in senso positivo sono arrivate nella giornata di ieri tramite Sonia Bruganelli. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 – come riporta Coming Soon – ha parlato di come sta Marina Suma dopo l’infortunio durante un’intervista per SDL TV.

Perché Francesco Benigno squalificato dall'Isola dei famosi 2024?/ "Lite con Artur Dainese": cos'è successo

“Come sta Marina Suma? Dalle notizie che ci hanno dato ieri sera so che stava meglio; sicuramente si era molto spaventata”. Queste le prime parole di Sonia Bruganelli che ha poi aggiunto: “Per fortuna non sembra esserci niente di compromesso dal punto di vista fisico…”. Dunque, pare che l’attrice possa recuperare in tempi brevi dall’infortunio rimediato durante la prova leader potendo così riprendere a pieno regime la sua avventura all’Isola dei Famosi 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA