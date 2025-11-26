Come sta Martina Grado dopo l'infortunio: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne condivide nuovi aggiornamenti su Instagram, in attesa della risonanza

Martina Grado infortunata: cos’è successo all’ex Uomini e donne

Non sono state settimane semplici per Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e donne che gli appassionati della trasmissione ricordano molto bene, quando fu la scelta dell’ex tronista Giacomo Czerny nel 2021. La ragazza è infatti incappata in un brutto infortunio che l’ha messa temporaneamente ko, con conseguente riabilitazione per ritornare gradualmente in forma e tornare così alla vita di tutti i giorni.

Come da lei ironicamente raccontato su Instagram a inizio mese, “abbiamo vinto: una frattura della spongiosa della base del collo femorale sinistro“. Hanno fatto poi seguito diversi giorni di fermo e una lenta e graduale riabilitazione: ma come sta ora?

A raccontarlo è stata lei stessa con un video condiviso sul proprio profilo Instagram nelle ultime ore, in cui ha raccontato ai fan gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute. “Questo stop sembra durare da un secolo, in realtà siamo a un mese e mezzo. Non mollo e cerco di non perdermi d’animo apprezzando i progressi!“, ha raccontato.

Come sta Martina Grado dopo l’infortunio: la graduale riabilitazione

A corredo del video pubblicato su Instagram, Martina Grado ha anche allegato una breve didascalia in cui ha descritto i pregressi fatti: oltre ad un ciclo di bike, ha effettuato una riabilitazione che ha compreso non solo gambe a corpo libero ma anche brevi camminate senza stampelle.

Step dopo step, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne sta lentamente ritornando alla vita di tutti i giorni, ed è proprio questo il suo principale obiettivo: “Ho voglia di tornare alla mia routine e di allenarmi, lasciandomi questo periodo alle spalle, anche se mi ha insegnato tanto“. Infine, rivela che l’esito definitivo in seguito alla rottura arriverà il prossimo mese: “Speriamo bene per la risonanza di dicembre“.

