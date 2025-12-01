Infortunio Mattia Scudieri nella casa del Grande Fratello. Ora è rientrato, ma in stampelle e piede ingessato: riuscirà ad arrivare in finale?

Incredibile, ma vero: Mattia Scudieri si è infortunato stando nella casa del Grande Fratello 2025. È successo mentre giocava a pallavolo con gli altri inquilini e onde evitare che il suo dolore peggiorasse è stato portato via per essere visitato da dei professionisti. Dopo qualche ora, però, è rientrato debitamente con piede e caviglia fasciati, oltre a essere sostenuto dalle stampelle.

Come si legge sul web almeno per il momento dovrebbe essere stato scongiurato il rischio di un intervento chirurgico, quindi si spera che dopo i giorni di riposo rimanendo in queste condizioni possa tornare all’assoluta normalità. In tanti ci hanno riso su e lui stesso con il sorriso si è fatto vedere un po’ malandato nonostante la giovane età.

Infortunio Mattia Scudieri, in stampelle al Grande Fratello 2025: arriverà in finale?

Sempre sui social si può vedere proprio il momento esatto in cui Mattia Scudieri si è infortunato: in pratica stava giocando a pallavolo in giardino insieme a Simone, Jonas e Omer quando ha preso una storta dopo aver saltato per schiacciare a rete. Per lui era rotta, ma per fortuna nulla di così grave, infatti pare si tratti di una semplice distorsione.

Ora è in stampelle, il concorrente, ma poco male perché ad avere cura di lui ci pensa anche Grazia Kendi, che proprio non riesce a staccarsi anche se ha avuto modo di confrontarsi con la sua fidanzata Carlotta. Intanto la finale del Grande Fratello è prevista per il 15 dicembre e stasera il ragazzo scoprirà l’esito del televoto: riuscirà ad andare in finale oppure no?

