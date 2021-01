Infortunio Mertens/ Napoli, la caviglia dà ancora problemi, Gattuso “Gioca al 30-40%”

INFORTUNIO MERTENS: IL BELGA ZOPPICA IN NAPOLI-SPEZIA

Nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia il Napoli ha agilmente battuto lo Spezia per 4-2, ma allo stadio San Palo a preoccupare i tifosi non è tanto la sfida quanto le condizioni di Dries Mertens. Il belga, di ritorno da un lungo stop per infortunio, infatti, pur entrando solo nel finale della sfida, è apparso ben lontano dalla condizione ottimale: anzi abbiamo avuto l’impressione che neppure abbia superato ancora il guaio alla caviglia, rimediato ancora a dicembre nella sfida contro l’Inter. Certo dopo un così lungo stop è naturale che un calciatore abbia bisogno di tempo e minuti in campo per riprendesi, ma l’impressione è che per il bomber del Napoli l’incubo non sia ancora finito. Pochissima corsa e nessun affondo in contrasto: il belga è stato visto praticamente camminare in campo e pure male, e di fatto ha potuto fare ben poco per aiutare la squadra (che era comunque avanti sul 4-0). E poi la borsa del ghiaccio applicata alla caviglia dolente poco dopo essere tornato in panchina: pare davvero che Dries Mertens non abbia ancora risolto il suo infortunio e che per il suo rientro in condizione si debba attendere ancora molto, con grave preoccupazione dei tifosi e anche del suo allenatore Gennaro Gattuso.

INFORTUNIO MERTENS, GATTUTO “GIOCA AL 30-40%”

E’ dunque ancora allarme in casa Napoli: Dries Mertens non ha affatto pienamente recuperato dall’infortunio e per Gennaro Gattuso le cose ora potrebbero mettersi male. Senza l’attaccante il club ha perso varietà e soprattutto qualità in attacco e i risultati sul campo hanno confermato un trend negativo per gli azzurri, demoralizzati e affaticati. E oggi l’impressione è che il futuro sia ancora più fosco. Lo ricordiamo bene: era il 16 dicembre il giorno in cui l’attaccante ex Psv si è fermato dopo la sfida contro l’Inter per la distorsione della caviglia sinistra: l’11 gennaio il bomner è tornato ufficialmente a disposizione, dopo 36 giorni di stop e 6 gare saltate, ma è evidente che Mertens sia ancora lontanissimo dalla condizione ottimale, ed è dunque più che probabile che dovremo attendere ancora parecchio per rivedere in campo il giocatore che conosciamo. Ad ammetterlo ieri sera è stato lo stesso tecnico Gattuso, che nel post gara, parlando del belga come di Osimhen (anche lui di ritorno da un lungo stop) ha dischiarato i microfoni di Raisport: “ Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. Dries dice di stare bene, ma la caviglia crea problemi. Sono due giocatori che stanno giocando al 30-40%, li ho messi dentro sul 4-0 e ho il dovere di ritrovarli”



