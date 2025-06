INFORTUNIO MUSETTI: CONDIZIONI E TEMPI DI RECUPERO

L’infortunio di Lorenzo Musetti sarà valutato mercoledì: questa la notizia che arriva dal carrarese, che lo scorso venerdì si è dovuto fermare nella semifinale del Roland Garros 2025 che avrebbe potuto consegnargli la prima finale Slam in carriera.

Il match si è invece concluso con la terza sconfitta in meno di due mesi subita per mano di Carlos Alcaraz: risultato 6-4 6-7 0-6 0-2 e poi ritiro per Musetti, che aveva dato la sensazione di potersela giocare ad armi pari con il campione spagnolo ma non ha potuto completare il suo match. Diciamolo: quando lo abbiamo visto ritirarsi, abbiamo subito pensato a quanto accaduto sempre al Roland Garros quattro anni fa, nel match contro Novak Djokovic.

Allora Musetti, in vantaggio di due set, era stato rimontato dal serbo crollando inesorabilmente, aveva dato forfaIt a due game dalla conclusione e si era attirato parecchie critiche, di fatto ammettendo come avesse staccato mentalmente la spina e avesse gettato la spugna.

Situazione diversa nella semifinale di venerdì scorso, almeno a sentire lui: Musetti ha parlato di un problema muscolare alla gamba che gli ha impedito di giocare al livello necessario per tenere testa ad Alcaraz, e infine di essersi fermato per il timore di peggiorare la situazione, vale a dire rischiare di rimanere fuori dai campi a lungo e perdere punti nel ranking Atp, oltre che soprattutto occasioni.

INFORTUNIO MUSETTI, GIOCHERÀ SULL’ERBA?

Il punto che riguarda l’infortunio Musetti è infatti il grande appuntamento con la stagione sull’erba: l’anno scorso il carrarese ha avuto straordinari risultati sul verde, perché al Queen’s ha raggiunto la finale (venendo battuto da Tommy Paul) mentre a Wimbledon si è fermato in semifinale, dopo la battaglia al quinto set contro Taylor Fritz ha ceduto l’onore delle armi a Novak Djokovic. Sono dunque tanti punti che Musetti difende sull’erba: con la semifinale al Roland Garros il carrarese ha confermato la posizione numero 7 nel ranking Atp e ha anche 1000 punti tondi di vantaggio sul già citato Paul, e 1030 su Holger Rune, dunque ha anche un margine interessante ma parecchio assorbibile in breve tempo.

Qualora dovesse, a causa dell’infortunio Musetti, dare forfait in entrambi gli appuntamenti perderebbe tantissimi punti: non è ovviamente questo il primo pensiero, all’ordine del giorno c’è il fatto di cavalcare l’onda del grande momento e provare a prendersi finalmente un titolo importante, ma è chiaro che una buona classifica, da Top 10, aumenta il suo status e gli permette anche di avere tabelloni sulla carta più abbordabili quando conta davvero, oltre a cambiare il calendario della stagione. Staremo a vedere: mercoledì Musetti si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’edema muscolare che lo ha colpito al Roland Garros 2025 e poi anche noi scopriremo qualcosa in più circa le sue condizioni.