Infortunio Osimhen, bomber Napoli sostituito durante amichevole Nigeria/ Affaticamento?

L’attaccante del Napoli Osimhen, si è infortunato in occasione dell’amichevole giocata nelle scorse ore fra la nazionale nigeriana, di cui l’azzurro fa parte, e l’Arabia Saudita. Il calciatore è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco attorno al 55esimo minuto, sedendosi a terra e chiedendo il cambio dopo un problema fisico. Non è ben chiaro cos’abbia riportato Victor Osimhen, in ogni caso il Napoli e i suoi tifosi sono in apprensione, in vista dei prossimi appuntamenti, a cominciare dalla trasferta di Verona del 21 ottobre, quindi la gara di Champions League contro l’Union a Berlino, e la sfida interna contro il Milan.

Osimhen ha preso una botta secondo quanto specificato dal Corriere dello Sport, ma è comunque uscito dal campo con le sue gambe, e le sue condizioni fisiche non sembrano così preoccupanti. Jose Pesseiro, commissario tecnico della Nigeria, a riguardo ha spiegato: “Siamo in contatto con il Napoli, la situazione va monitorata. Si trova in clinica, farà gli esami e poi si deciderà se resterà con noi o se tornerà subito in Italia. Se resta difficilmente giocherà. Potrebbe rischiare un infortunio di uno o due mesi. Può essere pericoloso scendere in campo tra tre giorni“.

INFORTUNIO OSIMHEN, FORSE SOLO CRAMPI: ATTESI I RISULTATI

Secondo quanto si mormora nelle ultime ore, potrebbe trattarsi solo di crampi o comunque di un affaticamento, nulla di così grave, ma in ogni caso bisognerà attendere i prossimi esami strumentali per sapere come sta Osimhen. Se da una parte i tifosi azzurri sono quindi in apprensione, diverso è l’umore di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Arabia Saudita, che ieri è riuscito a strappare un pareggio, 2 a 2, contro la Nigeria.

Gli arabi erano andati in vantaggio con il gol di Alfaraj, per poi farsi rimontare dai nigeriani a causa dell’autogol di Alamri. La rete di Iheanacho aveva ribaltato i giochi, ma al decimo minuto di recupero era giunto il definitivo pareggio di Kanno. Dopo due sconfitte in serie per l’ex ct dell’Italia è arrivato il primo risultato positivo, ed ora si attende anche la prima vittoria.

