Infortunio Osimhen, video choc: trauma cranico/ Napoli, sbatte testa a terra e sviene

Paura per Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli è svenuto in campo dopo aver battuto la testa. È accaduto nel finale di partita a Bergamo contro l’Atalanta. Il calciatore, caduto rovinosamente a terra, peraltro in maniera innaturale all’indietro, ha colpito con violenza la testa sul terreno, perdendo i sensi. I giocatori hanno subito temuto il peggio, infatti ci sono state scene di panico sul terreno di gioco e momenti di grande apprensione sulle panchine. Le immagini sono state impressionanti anche per i tifosi che stavano seguendo la partita in tv. Osimhen è uscito in barella e con l’ossigeno, poi ha ripreso conoscenza negli spogliatoi. L’attaccante è stato poi condotto in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.

Stando a quanto riferito dagli addetti alla sicurezza dello stadio di Bergamo, citati da Il Messaggero, Osimhen avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ora il sospiro di sollievo con la notizia riguardante la diagnosi: Osimhen ha riportato un trauma cranico.

INFORTUNIO OSIMHEN: CHOC IN CAMPO

Brutta la scena al Gewiss Stadium di Bergamo con la caduta spaventosa di Victor Osimhen. «C’è stata molta apprensione. Per qualche minuto ha perso i sensi dopo un contrasto, battendo pesantemente la testa», ha raccontato l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini in diretta da Bergamo. «È all’ospedale Papa Giovanni XXVIII, ma c’è stato un sospiro di sollievo perché si è ripreso in ambulanza. Ora è in attesa di accertamenti», ha aggiunto in merito alle condizioni del calciatore nigeriano. In questi ultimi minuti sono arrivati poi gli aggiornamenti con la diagnosi di trauma cranico. Nella speranza che arrivino ulteriori conferme riguardo le sue condizioni, è evidente che la stagione di Osimhen a Napoli non è cominciata nel migliore dei modi e non sta proseguendo affatto bene. Ora il rischio più immediato è che salti la partita di ritorno di Europa League, che è in programma giovedì 25 febbraio, contro il Granada. Un’altra brutta notizia per una squadra che sta affrontando un momento difficile.

