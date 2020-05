Infortunio Pau Lopez/ Frattura al polso: stop 3 settimane per il portiere della Roma

Pubblicità

Brutte notizie per i tifosi della Roma: solo poco fa è stato annunciato per Pau Lopez un brutto infortunio subito al polso, una frattura che rischia di tenerlo lontano dal campo per almeno tre settimane. Non è dunque iniziato sotto i miglior auspici il percorso di preparazione del primo portiere di Mister Fonseca, in vista della possibile ripresa del campionato della Serie A. Secondo quanto ci riporta l’Ansa, il giocatore, impegnato come i compagni di squadra in questi giorni a Trigoria in sedute di allenamento individuali, proprio durante una sessione di preparazione personalizzata ha subito una microfrattura al polso, di lieve entità per fortuna: pure però lo stesso Pau Lopez dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane. Si tratta dunque del primo infortunato del campionato della Serie A dopo la ripresa degli allenamenti individuali.

Pubblicità

INFORTUNIO PAU LOPEZ: 3 SETTIMANE DI STOP

Dunque brutto infortunio per Pau Lopez, occorso solo dopo pochi giorni il via libera da parte del Governo per la ripresa degli allenamenti individuali, dopo lo stop imposto per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. La microfrattura subita dal portiere della Roma infatti, pur essendo di lieve d’entità, è certo un bel fastidio, che pure terrà lontano al campo il numero 1 spagnolo ancora a lungo. Dopo circa due mesi di quarantena casalinga, ecco che il portiere giallorosso, arrivato a Trigoria solo l’anno scorso da Real Betis, dovrà ancora scontare un lungo periodo di stop: facile dunque immaginare che alla ripresa del campionato di Serie A (se mai questo avverrà anche solo in estate) Pau Lopez non sarà al top della condizione. Per Fonseca dunque, che lavora in vista della ripartenza del campionato, questa notizia è una brutta tegola quindi: a cui però non è impossibile porre rimedio. Oltre a che sperare in un pronto recupero del suo porterete titolare, certo il tecnico sa bene di potersi fidare anche del suo secondo, Antonio Mirante, in caso di ritorno in campo: il portiere classe 1983 quest’anno si è fatto vedere solo in tre occasioni, ma non ha certo sfigurato tra i pali giallorossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA