Infortunio Pavoletti, rottura crociato già operato/ Cagliari, Zaniolo: ti sono vicino

La sfortuna incrocia ancora sulla sua stessa strada Leonardo Pavoletti e lo costringe nuovamente a fermarsi: mentre era ormai quasi pronto per il ritorno sui campi dopo il grave infortunio al ginocchio crociato dopo la prima giornata contro il Brescia, il bomber del Cagliari si è rifatto male e il responso è brutale. Legamento crociato anteriore lesionato, lo stesso per cui si era operato lo scorso settembre: il rischio, anzi la quasi certezza, è che “Pavoloso” possa aver terminato la stagione di fatto senza averla mai cominciata. Non deve esser stato facile per Pavoletti star lontano dal campo mentre il suo Cagliari, trascinato lo scorso anno a suon di gol verso la salvezza, volava nella prima parte del Campionato con prestazioni scintillanti e punti su punti guadagnati: ora il “miracolo Maran” si è leggermente frenato, ma l’iniezione di fiducia per il prossimo ritorno del super bomber stava di nuovo gasando l’ambiente. Ora questa tegola, che somiglia più ad un intero muro sbriciolato, che rimette Pavoletti al centro delle cronache sportive per motivi tutt’altro che lieti.

CAGLIARI CHOC, PAVOLETTI ANCORA KO ALLO STESSO CROCIATO

«La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione» ha scritto sul proprio portale online la società del Presidente Giulini, distrutti dalla notizia del secondo infortunio al crociato consecutivo per il proprio bomber. Lo scorso 21 gennaio era stato lo stesso Pavoletti a scrivere sui social «I test hanno evidenziato che… manca sempre meno a indossare di nuovo le vesti di Super #Pavoloso»: purtroppo a ridosso del rientro, durante una fase di allenamento intensivo, il nuovo “crac” e il responso che non lascia spazio per eventuali “appelli”. Spirito simpatico, mai una parola fuoriposto, il bomber gentile è inondato in queste ore da messaggi di compagni e avversari che gli augurano una prontissima guarigione: l’Inter scrive sui social «Forza Leo, con la tua grinta tornerai presto in campo: ti aspettiamo!» mentre un suo “compagno di sventura” come Niccolò Zaniolo, anche lui out per tutta la stagione per la rottura del crociato, twitta semplicemente «Ti sono vicino, forza Leo».

