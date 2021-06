Infortunio Pellegrini/ Italia, Europei 2020 a rischio: Mancini chiama Castrovilli

INFORTUNIO PELLEGRINI: EUROPEI A RISCHIO

Una tegola per l’Italia alla vigilia dell’esordio agli Europei 2020: l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, che rischia di comprometterne il torneo. Ne abbiamo parlato presentando le probabili formazioni della partita contro la Turchia, che gli azzurri giocheranno venerdì sera all’Olimpico di Roma: le condizioni di Pellegrini erano già precarie per un risentimento al flessore, un problema accusato mercoledì sul finire dell’allenamento, quando Roberto Mancini ha disposto una sessione di calci di punizione.

Pellegrini è stato costretto a fermarsi, e si è già sottoposto agli esami strumentali: in via cautelativa, al gruppo azzurro si aggregherà Gaetano Castrovilli, uno dei giocatori che facevano parte della lista dei pre-convocati di Mancini ma che poi non aveva superato il taglio (a centrocampo c’è grande abbondanza, tanto che lo stesso Pellegrini si sarebbe giocato il posto con Marco Verratti partendo in leggero svantaggio). Il problema è che la Uefa dovrà dare l’ok alla sostituzione.

CASTROVILLI PER PELLEGRINI AGLI EUROPEI 2020?

Dunque l’Italia che sta per iniziare gli Europei 2020 potrebbe operare il secondo cambio nella sua rosa: Stefano Sensi, che aveva sorpreso i più venendo convocato nonostante avesse giocato pochissimo in stagione, è tornato a casa con l’ingresso di Matteo Pessina nei 26 a disposizione di Mancini. Ora, lo stesso potrebbe succedere a Lorenzo Pellegrini: Castrovilli si aggregherà comunque al gruppo e il Commissario Tecnico dell’Italia ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per sostituire un giocatore con l’altro. La FIGC da questo punto di vista ha già inviato la richiesta ufficiale alla Uefa, se la federazione europea darà il suo beneplacito Castrovilli, centrocampista della Fiorentina in leggero calo rispetto all’ottima stagione 2019-2020, farà parte della spedizione azzurra per gli Europei 2020. Ricordiamo che, tra le altre nazionali, si sono fermati Trent Alexander-Arnold, terzino destro dell’Inghilterra, e il centrocampista olandese Donny Van de Beek: in più ci sono quelli che sono rimasti a casa fin da subito (Virgil Van Dijk e Sergio Ramos su tutti), ora questo nuovo problema per l’Italia.

