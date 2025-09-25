Infortunio per Anna Pettinelli prima di Amici 25 di Maria De Filippi: salta la registrazione? "Caviglia slogata": come sta e cos'è successo

Infortunio per Anna Pettinelli, la foto choc sui social: “Solo io mi slogo la caviglia così”

Infortunio per Anna Pettinelli a poche ore dall’inizio della registrazione di Amici 2025 di Maria De Filippi. A documentare che cos’è successo è stata la stessa speaker radiofonica prima sui social con una foto choc e poi ha spiegato meglio in diretta radio nel suo programma su RDS con Sergio Friscia. In una storia su Instagram Anna Pettinelli ha mostrato un piede fasciato spiegando che si è trattato di una slogatura.

Senza prendersi troppo sul serio ma anzi prendendosi in giro sul suo infortunio Anna Pettinelli ha ironizzato: “Solo io mi slogo la caviglia con le sneakers” Nel video in questione pubblicato tra le storie di Instagram. La coach di Amici di Maria De Filippi ha postato un piede fasciato e poggiato sul letto con la scritta sotto: “Solo io” ed a questo punto che con un finto rimprovero è intervenuto anche Sergio Friscia che l’ha simpaticamente punzecchiata: “Anna la devi smettere di metterti il tacco 13, prendi le scarpe da ginnastica, sneakers, vedrai che non ti sloghi la caviglia.” Sembra si tratti di un piccolo infortunio, quindi, nulla di grave per la coach di canto del talent di Maria De Filippi anche se comunque avrebbe dovuto rimanere un paio di giorni a riposo.



Anna Pettinelli infortunata salta la registrazione di Amici 25? Come sta

Piccolo infortunio per Anna Pettinelli, dunque, che come lei stessa ha spiegato si è slogata la caviglia e per questo ha una vistosa fasciatura. In molti si sono chiesti se a causa del piccolo incidente Anna Pettinelli salta le registrazione di Amici 25, che si terrà questo pomeriggio? No e dunque non sarà presente ma la risposta sembra essere un sonoro no. La Pettinelli non si lascia abbattere e per questo il giorno dopo è rientrata negli studi di Rds accanto a Sergio Friscia e quasi certamente questo pomeriggio sarà negli studi per la registrazione della prima puntata del talent. Del resto lei stessa tra le sue storie su Instagram aveva spiegato: “On air sempre e comunque.”