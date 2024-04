Infortunio per Marina Suma all’Isola dei Famosi 2024/ Cade durante la prova, intervengono i dottori: il video

Infortunio per Marina Suma nella terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024, in onda questa sera su Canale 5. Tutto è nato durante una prova di gioco a Playa Palapa che consente ai concorrenti di conquistarsi l’immunità, dunque la possibilità di non essere nominati nella diretta di stasera. La prova, spiegata da Elenoire Casalegno in spiaggia, prevede una sfida a due: i due naufraghi, con una corda attaccata alla vita al centro di un’arena quadrata, sono chiamati a recuperare la bandiera dell’immunità e piantarla in un cerchio fuori dall’arena.

La sfida è dunque una vera e propria prova di forza, che implica anche difficoltà ed imprevisti come avvenuto in questo caso. Le prime a sfidarsi sono state Alvina Verecondi Scortecci e Matilde Brandi: a vincere è stata la prima, con la showgirl trascinata a terra e sconfitta. La seconda sfida a due ha visto invece fronteggiarsi Marina Suma e Pietro Fanelli che, dopo un iniziale tentativo andato a vuoto poiché il naufrago non aveva ben compreso le regole del gioco, si sono sfidati nuovamente. E, proprio in questa occasione, si è scatenato il panico in diretta.

Marina Suma, infortunio durante la prova: intervengono i dottori

Pietro Fanelli e Marina Suma, al via dato da Elenoire Casalegno, sono corsi verso la bandiera nel tentativo di afferrarla e portarla fuori dal “ring”. Tuttavia, dopo aver afferrato la bandierina, il ragazzo è corso verso la meta con eccessiva foga, trascinando con la corda Marina Suma, ha subito un infortunio cadendo bruscamente con il fondoschiena e non ha saputo rialzarsi. Appresa la gravità della situazione, Pietro ha preferito non raggiungere la meta ma tornare da Marina e sincerarsi delle sue condizioni.

L’attrice è parsa sin da subito dolorante, al punto da non riuscire a rialzarsi. Elenoire Casalegno è così accorsa nel ring e ha prontamente chiamato i dottori, che sono arrivati repentinamente per prestare soccorso alla naufraga, rimasta sdraiata a terra. Vladimir Luxuria, raccontando i fatti in diretta dallo studio, ha specificato riguardo l’infortunio di Marina Suma, che la concorrente sarà sottoposta ad alcuni controlli, per poi assicurare che verranno forniti aggiornamenti successivi sulle sue condizioni di salute.

