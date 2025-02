È l’ultima allieva ad aver fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 24, e se questo non bastasse a darle una posizione di svantaggio per l’accesso al serale, ora arriva per lei anche un infortunio. La ballerina di latino Raffaella Mitaritonna si è fatta male ad un piede e questo potrebbe mettere a rischio in modo definitivo il suo accesso al serale di Amici. La notizia è arrivata nel corso del nuovo daytime, su Canale 5, quando l’allieva di Deborah Lettieri, in un fiume di lacrime, si è sfogata con Mattia Zenzola, suo partner di ballo nella scuola.

“Tutto volevo che succedeva tranne che questo.”, ha esordito Raffaella piangendo, spiegando poi le motivazioni dell’infortunio e la sua entità. “Non so come va a finire ora questo piede, mi hanno detto che non è niente di grave, ma è per una caduta stupida da un gradino. Non mi fa malissimo, solo dove ho preso la botta.”

Mattia Zenzola le ha allora ricordato che, come lei, anche lui si è infortunato ad un passo dall’accesso al serale: “A differenza mia tu però hai una fortuna: sei ancora qui e puoi ancora accedere al serale!”, l’ha incoraggiata il ballerino. “Spero di poter continuare a ballare ed esserci nella prossima puntata. – ha allora aggiunto Raffaella, temendo che l’infortunio la costringa ora a rimanere ferma – Sono due settimane che sto qua e non manca tanto per il serale, sono solo altre due puntate.” ha fatto notare. Per i ballerini di Amici 24, d’altronde, non è stato un periodo facile quest’ultimo: prima di Raffaella, si sono infortunati anche Dandy e Daniele, fuori per lungo tempo. Dandy oggi può ballare, mentre Daniele è ancora fermo. Riusciranno a riprendersi prima della fine delle selezioni per il serale? In caso contrario, dovranno abbandonare la scuola.