Infortunio Perotti/ Tegola Roma: problema muscolare, salta il derby con la Lazio!

Infortunio Perotti, prima tegola per la Roma targata Paulo Fonseca. Reduce dal pareggio casalingo per 3-3 contro il Genoa, i giallorossi devono fare i conti con il problema muscolare che ha colpito il Monito: il club capitolino ha reso noto che l’ex Siviglia ha riportato una lesione mio tendinea al retto femorale sinistro e dovrà restare fermo ai box per diverse settimane. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 ed i 60 giorni, con Diego Perotti che inizierà fin da subito le terapie necessarie per rientrare il prima possibile. C’è una certezza: il fantasista argentino non prenderà parte all’atteso derby contro la Lazio in programma domenica 1 agosto 2019 alle ore 18.00. Ma non sarà l’unica gara che salterà: l’obiettivo dello staff medico romano è quello di recuperarlo per il big match contro il Milan in programma il prossimo 27 ottobre 2019.

INFORTUNIO PEROTTI, OUT DUE MESI!

Un infortunio che non ci voleva per Diego Perotti, indisponibile già per la sfida di ieri contro il Grifone di Aurelio Andreazzoli e già in passato alle prese con problemi muscolari che ne hanno minato la continuità. Trattenuto nella Capitale dal tecnico Fonseca, l’esterno offensivo è considerato tra gli elementi da cui ripartire ma la tegola della lesione al retto femorale potrebbe costringere la dirigenza giallorossa a tornare sul mercato: l’allenatore portoghese ha a disposizione solo Cengiz Under e Kluivert, senza dimenticare il duttile Florenzi. Pochi minuti fa la moglie Julieta gli ha voluto dedicare un bel messaggio: «Spero che tu cada. Che tu cada mille volte e che ti rialzi una in più. Che rompi tutte le ossa del tuo corpo, sbandando in questo sport rischioso che chiamiamo vita. E che ne valga la pena».





© RIPRODUZIONE RISERVATA