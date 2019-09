Infortunio Pjanic/ Juventus in ansia: problema muscolare, a rischio per la Champions?

Infortunio anche per Miralem Pjanic in Fiorentina-Juventus. Nel primo tempo la squadra di Sarri ha perso già due giocatori importanti del suo scacchiere. Vi abbiamo parlato del problema muscolare di Douglas Costa nei primi minuti di gioco, invece nel finale della prima frazione di gioco ha alzato bandiera bianca il centrocampista. Un’altra tegola per la squadra bianconera, che rischia di dover fare a meno di loro nella partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ovviamente i tifosi e lo staff di Sarri sperano che il problema sia meno grave anche per Pjanic. Quest’ultimo ha segnalato il problema alla panchina con la stessa modalità del compagno di squadra. Quando ha avvertito che qualcosa non andava, si è toccato la coscia e ha subito chiesto la sostituzione. Al suo posto è quindi entrato Bentancur, ma la sua defezione è senza dubbio negativa per la manovra bianconera che gli ruota attorno.

JUVENTUS, INFORTUNIO PJANIC: A RISCHIO PER LA CHAMPIONS?

Anche per Miralem Pjanic problema muscolare, anche per lui alla coscia destra. Il centrocampista della Juventus, una volta uscito dal campo, ha imboccato la strada che porta agli spogliatoi per farsi controllare subito dallo staff medico bianconero. C’è grande preoccupazione anche perché bisogna fare a meno degli altri infortunati, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio. Le difficoltà della Juventus in questa partita post-sosta nazionali non sorprende, del resto negli ultimi anni ha sofferto alla ripresa, ma quel che preoccupa è la tenuta fisica dei suoi giocatori. Vista l’ampia rosa a disposizione, Sarri non dovrebbe avere problemi a rimpiazzarli in caso di assenza con l’Atletico Madrid, ma lo stesso allenatore della Juventus aveva dichiarato alla vigilia del match con la Fiorentina che in questa fase avrebbe voluto fare poche modifiche proprio per accelerare il processo di apprendimento dei suoi dettami di gioco.

