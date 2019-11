Infortunio Pjanic/ Ultime notizie Juventus stop in Bosnia-Italia: quanto starà fuori?

Infortunio Pjanic, allarme in casa Juventus: il centrocampista bosniaco ha riportato un problema muscolare nel corso della sfida tra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il centrocampista ha accusato un fastidio all’adduttore alla mezz’ora del secondo tempo, costringendo il commissario tecnico Prosinecki a ricorrere alla sostituzione: al suo posto è entrato Mato Jajalo, mediano di proprietà Udinese. Dopo aver avvertito l’infortunio, il metodista è andato a terra e si è subito rivolto alla panchina bosniaca per richiedere il cambio: visibilmente dolorante, Pjanic si è seduto in panchina ed è stato curato dallo staff medico della Nazionale. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore e molto probabilmente verrà sottoposto ad accertamenti strumentali: lo staff della Bosnia sarà a stretto contatto con quello della Juventus, come da prassi in queste occasioni.

INFORTUNIO PJANIC, PROBLEMA MUSCOLARE: I TEMPI DI RECUPERO

E’ difficile stabilire i tempi di recupero di Miralem Pjanic e, di conseguenza, quanto resterà fuori. Una brutta notizia per Maurizio Sarri, che ha messo il bosniaco al centro del suo progetto tattico: l’ex Roma e Olympique Lione ha raccolto fin qui 15 presenze e 3 gol tra Serie A e Champions League, confermandosi come uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Dita incrociate in casa bianconera, con Pjanic che potrebbe aver accusato anche solo un semplice risentimento: potrebbe aver chiesto la sostituzione per evitare guai peggiori. Nel corso della sua carriera, il metodista è stato più volte vittima di fastidi muscolari, ma non è mai stato costretto a rimanere fermo ai box per lungo tempo. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti dalla selezione bosniaca o dalla Vecchia Signora, apprensione per le condizioni del faro di Sarri…

