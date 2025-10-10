L'infortunio Pulisic in allenamento è solo l'ultimo degli stop causati dalla pausa nazionali

Infortunio Pulisic, le condizioni dell’attaccante rossonero

In questi giorni i campionati nazionali si sono fermati per dare spazio alla pausa nazionali che come ogni anno viene mal accettata da tutti i tifosi che all’inizio della loro stagione sono costretti a rimanere senza le partite della loro squadra del cuore per una settimana con l’obbligo di vedere partite non sempre entusiasmanti di tornei dall’importanza relativa. A questo poi si devono aggiungere i numerosi stop che la pausa nazionali porta sempre dietro, nella giornata di oggi è infatti arrivata la notizia che tutti i tifosi rossoneri speravano di non ricevere ovvero quella dell’infortunio Pulisic, l’MVP uscente del mese di settembre.

L’americano infatti era partito per tornare negli Stati Uniti e unirsi alla selezione guidata da Mauricio Pochettino per gli impegni amichevoli contro l’Ecuador in programma domani alle 2.30 orario italiano e contro l’Australia, sfida che verrà giocata alle 3.00 italiane il prossimo mercoledì. Durante gli ultimi allenamenti però il giocatore rossonero avrebbe riscontrato alcuni problemi fisici di cui non si conosce ancora l’entità che lo dovrebbero tenere fuori dalle due partite in via precauzionale ma che potrebbero invece nascondere una situazione fisica più grave del previsto. Ad oggi non sappiamo dire con precisione quanto Pulisic dovrà rimanere fuori dalle partite di campionato.

Infortunio Pulisic, gli altri giocatori fermati in nazionale

Oltre all’infortunio Pulisic sono già sette i giocatori che hanno dovuto lasciare i ritiri con le proprie nazionali per problemi fisici o che sono stati obbligati a rinunciarci già da prima delle convocazioni, questi in particolare si riferiscono ai due giocatori azzurri che hanno dovuto dire no alla convocazione del CT Gattuso per uno stop precedente. I due giocatori in questione sono Politano e Zaccagni, il primo fermato nell’ultima sfida di campionato mentre il secondo già tenuto fuori da Maurizio Sarri in vista della sfida con il Torino e che evidentemente non è riuscito a recuperare.

Tra gli altri cinque giocatori infortunati poi troviamo nuovamente protagoniste Napoli e Lazio visto che i partenopei dovranno fare a meno di Lobotka, già in dubbio dopo la sfida di campionato, e del loro nuovo portiere titolare Milinkovic-Savic fermato durante un allenamento con la nazionale. Per i biancocelesti invece a fermarsi è Boulaye Dia che è costretto a lasciare in anticipo il ritiro del Senegal per tornare in Italia a verificare le sue condizioni, e infine gli ultimi due indisponibili sono i due sudamericani Wesley e Mina, il primo neanche convocato per problemi fisici mentre il secondo fermato in Colombia.