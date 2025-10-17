Ecco gli esiti degli esami dell'infortunio Rabiot, lesione al polpaccio e stop per almeno quattro settimane

Infortunio Rabiot, l’esito degli esami al polpaccio

La pausa delle nazionali come al solito ha portato diverse brutte notizie per i club di Serie A, e tra tutti quello più colpito è stato senza dubbio il Milan che ha visto infortunarsi in rapida successione i suoi due esterni, Estupinan e Saelemaekers e successivamente due tra i giocatori più importanti di questo inizio di stagione. In questi giorni infatti è stata resa nota dal ritiro della Francia la notizia dell’infortunio Rabiot che è stato costretto a tornare a Milano per effettuare ulteriori esami e verificare la sua condizione in vista degli impegni di campionato del prossimo mese.

L’ex Olympique de Marseille ha accusato un problema al polpaccio sinistro che dopo esami strumentali si è rivelato essere una lesione del muscolo soleo che lo dovrebbe far rimanere fuori dal campo da gioco per le prossime tre o quattro settimane, anche se in tra una decina di giorni verrà valutato nuovamente. Il francese quindi dovrebbe rimanere ai box nelle sfide contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma da non sottovalutare e che anzi in alcuni casi vedono scontri importanti in vetta alla classifica.

Infortunio Rabiot, il possibile sostituto del francese

Per l’infortunio Rabiot dovrebbe rimanere in dubbio anche per il derby contro l’Inter anche se il suo recupero dovrebbe essere completato, con il forfait del francese Allegri sarà costretto a dare più spazio ad alcune seconde scelte e quello che sembra poter avere maggior probabilità di giocare è Loftus-Cheek. L’inglese infatti ha caratteristiche simili soprattutto per la capacità di inserirsi in area ed essere un pericolo aggiuntivo in fase realizzativa ma dall’altra parte non può garantire la stessa corsa e resistenza del centrocampista ex Juventus, anche per i troppi problemi fisici.

Nella giornata di oggi poi sono arrivati gli esiti degli ultimi esami fatti da Christian Pulisic dopo l’infortunio muscolare subito nell’amichevole contro l’Australia, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, una notizia che Allegri e i tifosi milanisti speravano di non ricevere. A differenza di Rabiot però l’americano dovrebbe rimanere fermo solamente per un paio di settimane che però potrebbero ridursi o aumentare dopo gli ulteriori esami a cui verrà sottoposto tra una settimana, certa quindi è la sua assenza contro la Fiorentina e molto probabile anche contro il Pisa.