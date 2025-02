INFORTUNIO RENATO VEIGA JUVENTUS: C’È LESIONE

L’infortunio di Renato Veiga è l’ennesima tegola sulla stagione della Juventus: non solo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psv Eindhoven, anche un nuovo guaio fisico in una difesa che all’inizio dell’anno aveva già perso Gleison Bremer e Juan Cabal (per entrambi rottura del crociato e stagione sostanzialmente finita) e poi anche Pierre Kalulu che si era rivelato un ottimo acquisto (ed è fuori da fine gennaio), senza poi dimenticarsi di qualche acciacco subito da Andrea Cambiaso. Adesso anche Renato Veiga, uscito dopo poco più di 12 minuti dalla sfida del Phillips Stadion: “lesione del tendine plantare gracile della gamba destra”, questo riporta il comunicato ufficiale emesso poco fa dalla Juventus circa l’infortunio di Renato Veiga. Si legge anche che i tempi di recupero saranno valutati, ma sostanzialmente possiamo dire che andremo vicini al mese.

Ranking UEFA aggiornato/ Italia beffata! Tornano 4 le squadre in Champions League (19 febbraio 2025)

Tradotto in partite, l’infortunio di Renato Veiga toccherà ovviamente il Cagliari domenica e il quarto di Coppa Italia mercoledì (contro l’Empoli), poi anche Verona e soprattutto Atalanta in Serie A anche se, forse, con un recupero più rapido la Dea potrebbe essere il suo obiettivo, quasi certamente il portoghese ci sarà per la trasferta di Firenze del 16 marzo ma, anche così, è un bel problema per la Juventus perché adesso davvero perdere qualche altro giocatore anche per squalifica sarebbe deleterio. Chiaramente poi c’è l’aspetto prettamente tecnico: Renato Veiga, sempre titolare da quando è arrivato, aveva formato una coppia centrale che con Federico Gatti funzionava molto bene, ora Thiago Motta sarà nuovamente costretto a cambiare gli equilibri di una difesa che già con l’assenza di Bremer ha mostrato le sue fragilità.

Diretta/ Genoa Venezia (risultato finale 2-0): Pinamonti-Cornet! (17 febbraio 2025)

INFORTUNIO RENATO VEIGA: COSA DEVE FARE THIAGO MOTTA

È dunque evidente che con l’infortunio di Renato Veiga la Juventus dovrà cambiare: anzitutto si attende il rientro di Kalulu, stando alla tabella di marcia il francese potrebbe farcela per il Verona e dunque già ritrovare lui sarebbe una buona cosa per Thiago Motta. Nel mentre, bisognerà investire su Lloyd Kelly: poco convincente da terzino sinistro, l’inglese ha fatto qualcosa di meglio da centrale, quando Andrea Cambiaso si è preso la fascia, chiaramente resta una soluzione di emergenza come anche quella di adattare Manuel Locatelli a centrale di difesa, ruolo che l’ex di Milan e Sassuolo ha già ricoperto ma lasciando intravedere qualche lacuna nei tempi di gioco (esempio: è stato lui a causare il rigore poi risultato fatale nella sconfitta di Supercoppa contro il Milan).

Real Madrid in Serie A?/ Suggestione "folle", i blancos cambiano campionato: ecco perchè (17 febbraio 2025)

Del resto, le alternative di Thiago Motta sono poche: c’è Alberto Costa che però è un terzino fatto finito, potrebbe esserci – ma lo diciamo noi – Weston McKennie che in questa stagione ha fatto almeno tre ruoli diversi e chissà che possa riciclarsi anche davanti al portiere, c’è la soluzione della difesa a tre (eventualmente) ma, primo, Thiago Motta non sembra essere troppo avvezzo alla rivoluzione nel modulo e, secondo, la penuria di centrali è tropp per pensare una soluzione del genere e bisognerebbe stravolgere tutto. Intanto Federico Gatti non salta una partita da fine ottobre e sarà nuovamente chiamato agli straordinari; possibile e probabile che almeno nella rosa si veda Javier Gil, elemento della Juventus Next Gen già convocato in prima squadra. Che lo spagnolo sia immediatamente mandato in campo? Difficile, ma vista la situazione dopo l’infortunio di Renato Veiga…