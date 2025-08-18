Infortunio Romelu Lukaku, pessime notizie per l’attaccante belga del Napoli: lesione al retto femorale della coscia sinistra, rischia un lungo stop.

INFORTUNIO ROMELU LUKAKU: LESIONE AL RETTO FEMORALE DELLA COSCIA SINISTRA

Ci sono brutte notizie per il Napoli circa l’infortunio Romelu Lukaku: per l’attaccante belga infatti gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Lukaku hanno dato oggi, lunedì 18 agosto 2025, il verdetto di una lesione al retto femorale della coscia sinistra in seguito allo stop nell’amichevole contro l’Olympiakos di settimana scorsa.

Romelu Lukaku si è quindi sottoposto ai necessari esami presso il Pineta Grande Hospital e, secondo quanto si legge nel comunicato del club azzurro, si tratta appunto di “una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” che è stata evidenziata nel corso degli accertamenti strumentali.

Il Napoli ha voluto anche informare che Romelu Lukaku “ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. I tempi di recupero saranno quantificabili indicativamente in tre o quattro mesi: per il momento non è possibile essere più precisi, ma purtroppo ci vorrà pazienza.

Nella peggiore delle ipotesi infatti l’infortunio Romelu Lukaku potrebbe tenere fuori dai campi l’attaccante belga del Napoli fin quasi a Natale, in ogni caso difficilmente il suo debutto stagionale sarà prima di novembre, il che significa evidentemente che Antonio Conte dovrà rinunciare al suo attaccante di riferimento per molte partite sia in campionato sia in Champions League.

INFORTUNIO ROMELU LUKAKU: TEMPI LUNGHI E RITORNO SUL MERCATO

Ovviamente l’infortunio Romelu Lukaku, essendosi verificato ancora in estate e quindi con il calciomercato aperto, imporrà al Napoli delle riflessioni, perché a questo punto potrebbe essere necessario uno sforzo extra in un reparto offensivo che già ha cambiato faccia con numerosi acquisti e cessioni in questa estate, ma che per i campioni d’Italia in carica avrebbe dovuto avere come indiscutibile punto di riferimento proprio Romelu Lukaku, anche grazie al feeling con l’allenatore.

Davvero una brutta tegola per il Napoli l’infortunio Romelu Lukaku, anche considerando che l’efficienza fisica è fondamentale per un attaccante potente come il belga. Servirà pazienza, nel mentre ci sarà tanto spazio per Lorenzo Lucca ma è evidente che tutto il peso dell’attacco (almeno come centravanti) non potrà ricadere sulle spalle dell’ex Udinese. Tra i nomi proposti al Napoli spicca quello di un vecchio pallino degli azzurri, cioè Joshua Zirkzee del Manchester United, ma adesso è soprattutto forte il dispiacere per l’infortunio di uno dei simboli dell’ultimo scudetto partenopeo.