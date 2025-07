Infortunio Sinner, come sta il numero 1 Atp dopo il problema al gomito riscontrato negli ottavi di Wimbledon 2025 contro Grigor Dimitrov?

INFORTUNIO SINNER, COME STA? IN CAMPO CONTRO SHELTON

Sull’infortunio Sinner trapelano buone notizie, o meglio: c’è un’informazione che dovrebbe far ben sperare circa il fatto che il nostro Jannik Sinner sarà in campo domani per affrontare Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon 2025, a seguito del problema al gomito riscontrato contro Grigor Dimitrov.

Ormai si tratta di un match passato alla storia: Sinner nel corso del primo game è caduto male sul braccio, sembrava essere un problema di poco conto e invece il numero 1 Atp ha dovuto chiedere il timeout medico, oltre a finire sotto di due set (ma questo anche e soprattutto grazie allo straordinario livello tenuto da Dimitrov).

Nel terzo parziale la buona sorte è venuta in soccorso di Sinner: clamorosamente il bulgaro si è strappato (o stirato) al servizio, e dopo qualche minuto ha dovuto abbandonare il campo in lacrime concedendo la vittoria a Jannik, che nell’intervista post-match ha detto chiaro e tondo di non sentirsi vincitore per quanto accaduto. Un signore come sempre.

Poi c’è stato il passaggio sull’infortunio: Sinner qui ha detto di non essere preoccupatissimo, ma anche di avere una positività di fondo che lo porta a minimizzare l’accaduto. Dove sta dunque la verità? Probabilmente lo sapremo solo domani.

SINNER GIOCA A WIMBLEDON DOPO L’INFORTUNIO?

L’infortunio Sinner dovrebbe consentire al numero 1 Atp di giocare i quarti di Wimbledon 2025: la buona notizia cui accennavamo riguarda il fatto che Jannik abbia prenotato un allenamento per le ore 17:00 (le 16:00 in Inghilterra) sul campo di Aorangi Park, e dunque se non altro testerà il gomito in vista del match che avrebbe domani contro Ben Shelton, una sfida molto complicata anche perché lo statunitense sta giocando un tennis sfavillante, e ha battuto anche il nostro Lorenzo Sonego dopo aver lasciato per strada il primo set.

Ovviamente bisogna dire che anche la notizia dell’allenamento fissato non rappresenta una certezza sulle condizioni di Sinner: l’altoatesino potrebbe sempre decidere di cancellare la sessione, o comunque farla ma valutare poi di non avere le condizioni ideali per giocare. Wimbledon rimane il torneo più importante di tutti, soprattutto per il numero 1 del circuito che non l’ha ancora vinto, ma è giusto che un tennista pensi anche agli impegni che verranno e in questo senso, dipende dall’entità dell’infortunio, il buonsenso potrebbe anche consigliare di perdere la possibilità di vincere i Championships per evitare che la questione si possa complicare, perché c’è in ballo anche la Coppa Davis per quanto lontana, oltre agli Us Open in cui Sinner difende il titolo dello scorso anno.