Infortunio Skriniar in Slovacchia-Kazakistan/ Inter in ansia: come sta il difensore

Paura per Milan Skriniar, che ha dovuto lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. Il difensore è uscito al minuto 43′ in seguito ad un infortunio. Lo slovacco si è fatto male in seguito a una scivolata fatta dieci minuti prima, al 33′, nel tentativo di fermare un avversario. Nonostante il dolore, il nerazzurro ha provato a rimanere in campo, chiedendo però il cambio a due minuti dal duplice fischio. Troppo forte, infatti, il dolore.

Il movimento effettuato e il conseguente dolore hanno subito fatto pensare ad un problema di natura muscolare. All’inizio il timore era quello di un interessamento del ginocchio e conseguentemente dei legamenti, ma secondo le prime informazioni, dovrebbe trattarsi di una distrazione dei flessori. Dopo aver lasciato il campo, il difensore è apparso molto dolorante. Si è infatti accasciato in panchina con le mani sul volto, a dimostrazione del dolore.

Infortunio Skriniar: si tratta dei flessori

Come rivelato da Sky Sport poco dopo il termine della gara, per Milan Skriniar dovrebbe trattarsi di un problema ai flessori. Sembrano dunque esclusi interessamenti di ginocchio e legamenti vari. L’infortunio del difensore nel corso della partita fra Slovacchia e Kazakistan di Nations League ha comunque allarmato e non poco l’ambiente in casa Inter. Il fatto che il giocatore sia uscito con le mani sul volto non fa pensare a nulla di buono. Nelle prossime ore lo slovacco verrà sottoposto ad ulteriori esami che mostreranno l’entità dell’infortunio.

Intanto non mancano le polemiche sul web. Tra queste anche quella del giornalista Fabrizio Biasin, di fede nerazzurra. “Il fatto che un giocatore si faccia male è sempre brutto. Il fatto che si faccia male in Nazionale è fastidioso. Il fatto che si faccia male in Nazionale durante l’inutile Nations League è inaccettabile” ha scritto il giornalista.











