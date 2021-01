Infortunio Sofia Goggia/ Distorsione al ginocchio: Mondiali di Cortina a rischio!

INFORTUNIO SOFIA GOGGIA: DISTORSIONE AL GINOCCHIO PER L’AZZURRA

Bruttissime notizie ci sono appena giunte da Garmisch: Sofia Goggia si è infortunata sulla pista tedesca (dove oggi era in programma il Super-G di Coppa del mondo, poi rinviato), rimediando la distorsione del ginocchio. Per l’azzurra, un guaio veramente inatteso, che ora mette in fortissimo dubbio la sua presenza ai prossimi Mondiali di Cortina, in programma l’8 febbraio: ma prima di temere il peggio dovremo attendere gli ulteriori accertamenti che la sciatrice bergamasca effettuerà già in serata a Milano. Dunque è davvero una bruttissima notizia per il movimento azzurro, che alla vigilia di uno degli eventi più attesi, rischia di perdere una delle sue stelle più brillanti. Aggiungiamo che, secondo la prima nota ufficiale diramata dalla FISI in questi minuti, per Sofia Goggia si parla di “trauma distorsivo al ginocchio destro”: sicuramente ne sapremo di più in serata, quando la bergamasca si sottoporrà ad ulteriori controlli sotto gli occhi attenti della Commissione medica FISI.

E’ un terribile infortunio dunque per Sofia Goggia oggi pomeriggio a Garmisch Partenkirchen, tappa della Coppa del mondo di sci femminile: ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Purtroppo non abbiamo riferimenti precisi della dinamica dell’incidente occorso a Garmisch, dopo il Super-G annullato per nebbia. Come gli appassionati ben sanno, già alle questa mattina la giuria aveva deciso di posticipare la gara (prima rinviata, ancor prima che la prima atleta si presentasse al cancelletto alle ore 13.30 per nebbia) a domani per le cattive condizioni meteo. Ricevuta la notizia del rinvio alle atlete, Sofia Goggia inclusa, non è restato che lasciare l’hospitality posta alla partenza e scendere a valle, da dove poi si sarebbe fatto ritorno in albergo: e proprio durante la discesa, occorsa su una pista turistica (che le avrebbe condotte direttamente al parcheggio) che la nostra azzurra è caduta rovinosamente. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la sciatrice olimpica sia caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco nella caduta: immediatamente soccorsa, Sofia Goggia è stata poi portata via col toboga. Per lei, ricordiamo, al momento si parla di distorsione al ginocchio, ma solo i prossimi esami ci daranno un quadro piò chiaro delle condizioni dell’azzurra, anche in vista del prossimo impegno con i Mondiali di Cortina. Nel frattempo l’apprensione rimane altissima.



