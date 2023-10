Infortunio Sportiello, salta Milan-Juventus/ Mirante torna titolare dopo 2 anni! (oggi 19 ottobre 2023)

INFORTUNIO SPORTIELLO, SALTA MILAN JUVENTUS: ALTRA TEGOLA DOPO MAIGNAN

Infortunio Sportiello, salta Milan Juventus. La notizia che arriva dall’infermeria rossonera non è delle migliori considerando che dopo l’espulsione di Maignan in Genoa Milan era pronto l’ex Atalanta a prendere le redini del francese, questo poiché nelle gerarchie Sportiello ricopre il ruolo di secondo portiere. Invece, come detto, la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro darà una chance da titolare ad Antonio Mirante a tre giorni dalla partita. Per l’ex Roma si tratterà, a meno di eventuali colpi di scena dell’ultimo minuto, della seconda presenza in rossonero dopo quella del 4 giugno 2023 a gara in corso contro il Verona che ha reso Mirante il debuttante più anziano di sempre con la maglia del Milan.

Infortunio Chukwueze/ Milan, stop per il nigeriano: ecco i tempi di recupero (oggi 18 ottobre 2023)

Approfondendo la situazione circa Sportiello, bisogna far chiarezza spiegando come il portiere rimarrà a riposo per una decina di giorni. Dopodiché i risultati della nuova risonanza magnetica certificheranno l’entità dell’infortunio. Per il Milan non dovrebbe essere un problema dato che la squalifica di Maignan per il rosso diretto rimediato a Genova per il fatto su Ekuban nel recupero del secondo tempo è di una sola giornata. Dunque l’ex Lille e titolare della nazionale francese ritornerà tra i pali per la prossima di campionato in casa del Napoli il 29 ottobre e ancora prima, per quanto riguarda la Champions League, nel match con il PSG che lo vedrà sfidare il suo collega Donnarumma, attesissimo ex della partita. Tornando al presente però Mirante dovrà sostenere un’altra grande prova come quella offerta col Verona che è valsa tre punti e clean sheet.

Calcioscommesse, cosa rischiano Milan e Roma/ Avv. Cascella: ecco cosa può succedere (oggi, 13 ottobre 2023)

INFORTUNIO SPORTIELLO, SALTA MILAN JUVENTUS: TOCCA AD UN EX BIANCONERO

Infortunio Sportiello, salta Milan Juventus e al suo posto ci sarà Antonio Mirante che in Serie A non gioca titolare da Torino-Roma 3-1 del 18 aprile 2021. Tra l’altro, l’estremo difensore nato a Castellammare di Stabia, sfiderà il suo passato dopo aver disputato sette partite con la maglia della Juventus nella stagione della Serie B. Mirante ha infatti terminato la sua carriera giovanile proprio nel club piemontese, prima di ricevere il contratto da professionista ed essere girato in prestito prima al Crotone e poi al Siena. Da avversario Mirante ha affrontato la Juventus ben ventidue volte vincendo cinque gare tra cui quattro con il Parma (tre di fila) e una con la Roma. Alcuni ricorderanno però che Mirante difendeva i pali nella pesante sconfitta degli emiliani contro i bianconeri per 7-0, gara rimasta nella mente di molti appassionati di calcio per il gol strepitoso di Tevez partito da centrocampo, autore tra l’altro di una tripletta.

Video/ Genoa Milan (0-1) gol e highlights: Pulisic decisivo, Giroud eroe coi guanti (Serie A, 7 ottobre 2023)

Chi invece non ha mai vinto contro la Juventus è proprio Sportiello che come detto non prenderà parte alla sfida di domenica sera. Infatti il portiere attualmente infortunato ha sfidato i bianconeri undici volte riuscendo a raccogliere un punto solo il 13 febbraio 2022 in un Atalanta Juventus terminata 1-1 con il gol di Malinovsky per i bergamaschi e Danilo al 92′ per i bianconeri, un altro che non potrà prendere parte al prossimo Milan Juventus per via di un infortunio. Nelle restanti dieci partite, altrettante sconfitte per Sportiello che solo con l’Inter ha un digiuno maggiore sebbene abbia raccolto più punti (3 pareggi e 9 sconfitte in 12 gare).











© RIPRODUZIONE RISERVATA