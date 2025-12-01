L'esito degli esami dell'infortunio Vlahovic segnalano un lungo stop di almeno due mesi

Infortunio Vlahovic, l’esito degli esami

Nella sfida di sabato contro il Cagliari la Juventus è riuscita a portare a casa i tre punti grazie ad una super prestazione di Kenan Yildiz, come sempre però le notizie positive portano anche qualcosa di negativo che in questo caso corrisponde con l’infortunio Vlahovic, che lo ha costretto a chiudere in anticipo la partita. Il serbo infatti è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare che da subito è sembrato grave, cosa che oggi gli esami strumentali svolti al JMedical hanno confermato, è stata infatti evidenziata una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

L’attaccante serbo sarà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni così da permettere ai medici di poterlo sottoporre alle migliori terapie possibili e farlo tornare il primo possibile a disposizione di Luciano Spalletti, che aveva deciso di affidarsi a lui per il resto della stagione portando anche la dirigenza a riflettere sul rinnovo. Il tempo minimo in cui Vlahovic dovrà rimanere lontano dal campo è due mesi, periodo in cui i bianconeri saranno impegnati in ben quattordici partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Infortunio Vlahovic, le possibili mosse di Spalletti

L’infortunio Vlahovic mette Spalletti in una situazione scomoda, ovvero quella di dover decidere il sostituto tra Jonathan David e Lois Openda, due attaccanti forti ma che fino a questo momento della stagione stanno trovando enormi difficoltà nel riuscire a segnare e soprattutto ad avere continuità. Il tecnico nonostante questo continua a difenderli e ad affidarli ad entrambi, soprattutto nelle sfide sulla carta meno difficili come quella di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Nei big match contro Roma e Napoli però l’allenatore bianconero potrebbe decidere di avere un approccio diverso e al posto di uno dei due come riferimento centrale dell’attacco, affidarsi al proprio giocatore di maggior talento, Yildiz, schierato come falso nove in un tridente leggero. Insieme a lui quindi potrebbero essere schierati Conceiçao e Zhegrova, un altro calciatore arrivato in estate come grande colpo ma che ha collezionato fin qui pochissimi minuti.