Infortunio Zappacosta/ Si è rotto il crociato?

Piove sul bagnato in casa Roma con l’infortunio di Davide Zappacosta. Il terzino arrivato dal Chelsea in estate infatti ha riportato quella che pare essere la rottura del legamento crociato. Il calciatore era tornato proprio negli ultimi giorni ad allenarsi in gruppo fino a quando oggi si è fermato per un problema al ginocchio destro. E’ stato così portato immediatamente a Villa Stuart a Roma per gli esami del caso. Le sensazioni sono decisamente negative e purtroppo se gli esami strumentali confermeranno queste per Zappacosta si potrebbe parlare già di stagione finita. Il calciatore era stato convocato in Europa League ieri per la prima volta dopo un lungo periodo di assenza dalla lista stilata da Pablo Fonseca. Scopriremo nelle prossime ore quale sarà la diagnosi precisa per fare un ulteriore punto della situazione.

Infortunio Zappacosta, una stagione sfortunata

L’infortunio di Davide Zappacosta è l’ennesima evoluzione di una stagione decisamente sfortunata per il terzino della Roma. Arrivato in prestito dal Chelsea in estate il calciatore è sceso in campo quest’anno appena 12 minuti. Si è fermato infatti già per una lesione al polpaccio sinistro che l’ha tenuto a lungo fermo. Era rientrato proprio ieri per la sfida di Europa League anche se convocato non era sceso in campo nemmeno per un minuto. Il resto è storia recente con l’infortunio di oggi e la speranza che le sensazioni vissute in queste ore siano smentite dagli esami strumentali.

