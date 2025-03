INFORTUNIO ZIELINSKI, REBUS TEMPI DI RECUPERO

Tegola in casa Inter per l’infortunio Zielinski durante la partita contro il Monza. Il centrocampista polacco rischia di finire anzitempo la stagione, perché gli esami strumentali e clinici a cui è stato sottoposto all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno rilevato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il club nerazzurro nel comunicato ha precisato che le condizioni di Zielinski verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma di sicuro mister Inzaghi si ritroverà a dover fare a meno del giocare in una fase delicata e decisiva della stagione.

Infatti, l’ipotesi è che il calciatore nerazzurro debba restare lontano dai campi di gioco per circa due mesi. A rischio anche l’eventuale partita con la squadra vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, quarto finale di Champions League.

Ad allarmare i tifosi e Inzaghi anche Lautaro Martinez, perché l’attaccante ha riportato un affaticamento muscolare, motivo per il quale rischia di saltare la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Discorso simile per il difensore Stefan de Vrij, ma chiaramente l’apprensione maggiore al momento riguarda Zielinski visto che l’infortunio appare più serio.

QUALI PARTITE SALTA PER L’INFORTUNIO

Per quanto riguarda le partite che salta, sicuramente la prossima di Champions League con il Feyenoord, a seguire le due di campionato con Atalanta e Udinese, poi il derby di Coppa Italia con il Milan, così come il ritorno, prima del quale ci sono i match con Parma, Cagliari e Bologna, così pure il big match con la Roma, mentre sarebbe in dubbio per la sfida di Serie A con il Verona di inizio maggio.

ZIELINSKI, DALL’INFORTUNIO AL FIOCCO ROSA

Non è sicuramente un buon momento a livello sportivo per Piotr Zielinski, va decisamente meglio a livello personale, visto che la moglie Laura nel pomeriggio ha annunciato sui social di essere incinta. Quindi, il centrocampista, che ha già un figlio, sarà papà per la seconda volta, in questo caso di una femmina. Una lieta notizia che sicuramente lo aiuterà ad affrontare queste settimane lontane dai campi di gioco, nella speranza di poter tornare in campo prima della fine del campionato.

A tal proposito, si è espresso ai microfoni di Sportmediaset il dottor Vitali dell’Ospedale San Raffaele di Milano: “Non è infrequente un interessamento delle fibre muscolari del gemello mediale, che è un grosso muscolo del polpaccio. Le fibre si stirano, a volte si lacerano, quindi c’è una fase acuta di dolore che dura almeno 7-10 giorni, e almeno 20-25 giorni di riposo e cure. Solitamente la ripresa non è inferiore a 25-30 giorni per evitare ricadute“.